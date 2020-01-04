HABER
  4. Baba- oğul kayık ve tekne yapıyor

Baba- oğul kayık ve tekne yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 09:17 | Son Güncelleme

 ORDU'nun Perşembe ilçesinde, ahşap ustaları Murat Çalış (60) ve oğlu Özhan Çalış (38), birlikte yaklaşık 20 yıldır kayık ve tekne imal ediyor.

Ahmet BAYRAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Perşembe ilçesinde, ahşap ustaları Murat Çalış (60) ve oğlu Özhan Çalış (38), birlikte yaklaşık 20 yıldır kayık ve tekne imal ediyor. Baba- oğul gelen siparişleri karşılayamıyor.
Perşembe'de oturan Murat Çalış ile oğlu Özhan Çalış, birlikte yaklaşık 20 yıldır kayık ve tekne imal ediyor. Kestane ağaçlarını atölyede kesen, ardından 3-4 ay kurumaya bırakan baba-oğul, kuruyan ağaçları büyük bir ustalıkla 5 ile 13 metre arasında kayık veya tekneye dönüştürüyor. Sırt sırta veren baba ve oğlunun kestane ağacından yaptıkları tekne ve kayıklar, yoğun ilgi görüyor.
Balıkçılar arasında 'Kara Murat' olarak bilindiğini anlatan Murat Çalış, "Yaptığımız kayıkları da Antalya, Mersin, Yalova, İstanbul ve Karadeniz’deki birçok şehre gönderiyoruz. Kayıkların boyu 5 ile 13 metre arasında değişiyor, kayıklar karayoluyla taşınıyor. Aslında deniz kenarında olsak daha rahat çalışırız. Müşteri için de karayoluyla kayığı taşımak büyük bir masraf oluyor" dedi.
'KAYIKLAR 30 YIL DAYANIKLI'
Kayıkların ortalama 3 ayda yapıldığını söyleyen Çalış, "Ormandan ağacı alıyoruz, atölyede biçiyoruz. 3- 4 ay kuruyor, bu durum hava şartlarına göre değişiyor. En son yaptığımız kayığı Ayvalık'a göndereceğiz, tamamen bitince arabayla yola çıkacak. Kayıklar 30 yıl dayanıklıdır. Bu kayığın her şeyi bize ait, fiyatı da ortalama 150 bin TL civarında. Kayıklarımızı titizlikle yapıyoruz ve bir kayık 3 ay civarında yapılıyor" diye konuştu.
'YILDA 10 TEKNE YAPIYORUZ'
Özhan Çalış ise babası ile birlikte 20 yıldır kayık yaptıklarını belirterek "Tekneler genelde çam ağacından yapılıyor, fakat kestane suya daha dayanıklı olduğu için kestane ağacını tercih ediyoruz. Türkiye'nin birçok yerine tekne ve kayık gönderiyoruz. Yılda 8-10 civarında tekne yapıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Taş Mektep restorasyonunda sona gelindiTaş Mektep restorasyonunda sona gelindi
Torununun yanında kalp krizi geçirip hayatını kaybettiTorununun yanında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Gündemi sarsan İzmir'deki kabus gecesiyle ilgili yeni gelişme!

Gündemi sarsan İzmir'deki kabus gecesiyle ilgili yeni gelişme!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

Irak'ta bir askeri konvoy daha vuruldu!

Irak'ta bir askeri konvoy daha vuruldu!

Türkiye'ye skandal sözler: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

Türkiye'ye skandal sözler: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Sarıyer'de yaban domuzlarını elleriyle besliyor

Sarıyer'de yaban domuzlarını elleriyle besliyor

Gümüşhane'de kar altında horon keyfi

Kar altında horon keyfi

İzmir'deki pusuda oğlunu kaybetmişti... Acılı annenin feryadı

İzmir'deki pusuda oğlunu kaybetmişti... Acılı annenin feryadı

İzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürprizi

İzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürprizi

Gece vakti korkutan yangın! Tandırlık alev aldı

Gece vakti korkutan yangın! Tandırlık alev aldı

Liseli gençten örnek davranış... Soğuktan titreyen köpeği montuyla örttü

İçinizi ısıtacak olay...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.