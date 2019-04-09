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Baba- oğul mazbatalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 16:09 | Son Güncelleme

KARAMAN'da Belediye Başkanı seçilen MHP'li Savaş Kalaycı ile seçimlerde Yeni Mahalle Muhtarı seçilen babası Ahmet Kalaycı mazbatalarını aldı.

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA) - KARAMAN'da Belediye Başkanı seçilen MHP'li Savaş Kalaycı ile seçimlerde Yeni Mahalle Muhtarı seçilen babası Ahmet Kalaycı mazbatalarını aldı. Oğul Savaş Kalaycı, babasının elini öperek muhtarlığının hayırlı olması dileğinde bulundu. MHP'den Karaman Belediye Başkanı adayı olan Savaş Kalaycı, yüzde 39,57 oyla, seçimleri kazandı. Kalaycı'nın 4 dönemdir Yeni Mahalle muhtarlığını yapan babası emekli öğretmen Ahmet Kalaycı da yeniden muhtarlığa seçildi. Seçimden iki galibiyetle çıkmayı başaran baba ve oğul bugün İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Karaman Belediye Başkanı olan Savaş Kalaycı babası ile birlikte ülkeye hizmet edecek olmanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, ''Babamın 5'inci dönem muhtarlığı olacak. Baba oğul memlekete hizmet edeceğiz ve bu güzel bir duygu.'' diye konuştu. Muhtarlığının hayırlı olmasını dileyip babasının elini öpen Kalaycı, ''Şu an heyecanlanmamak elde değil. Kelimelerle ifade edilemez'' dedi. Kalaycı, halkın kendilerine olan güveninin boşa çıkarmayacaklarını ve kenti marka şehir haline getireceklerini söyledi. Heyecanın gizleyemeyen babası Ahmet Kalaycı da oğlunu tebrik edip, birlikte Karaman için güzel hizmetler yapacaklarını söyledi. Gazetecilerin "Oğlunuzdan mahallenize torpilli hizmet bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Kalaycı, "Biraz bizi gözetler" diye espri yaptıktan sonra, "Her mahalleye yaptığını bize de yapacaktır" dedi.

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