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Baba- oğul, 'polisi tehdit ve hakaret'ten tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 13:32 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, ehliyetsiz olarak kullandığı motosikletle polisten kaçarken yakalanan B.Ç.'ye, ceza yazıldı.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de, ehliyetsiz olarak kullandığı motosikletle polisten kaçarken yakalanan B.Ç.'ye, ceza yazıldı. Olay yerine gelip, polislere engel olmaya çalışan B.Ç.'nin babası ve ağabeyi gözaltına alındı. Baba- oğul, 'polisi tehdit ve hakaret' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kentte 1 Eylül'de uygulama yapan polis ekipleri, 12 AAD 023 plakalı motosikleti kullanan B.Ç.'yi durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan B.Ç., motosikletten inip, kaçmaya başladı. Ekipler, kısa süren kovalamaca sonucu B.Ç.'yi yakaladı. Yapılan sorgulama sonucu B.Ç.'nin çocuk yaşta ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Polis ekipleri, B.Ç.'ye ceza yazarken, olayı öğrenen babası L.Ç. ile ağabeyi K.Ç., olay yerine geldi. Baba- oğul, polise engel olmaya çalışırken, tehdit ve hakaret etti. Bunun üzerine L.Ç. ve K.Ç., gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada L.Ç. ile oğlu K.Ç.'nin 'kasten yaralama', 'tehdit', 'görevi yaptırmamak için direnmek' gibi suçlardan poliste kaydı olduğu belirlendi.
Emniyete götürülen ve işlemleri tamamlanan B.Ç., serbest bırakılırken, babası L.Ç. ile ağabeyi K.Ç., adliyeye sevk edildi. Baba- oğul, çıkarıldığı mahkemece 'polisi tehdit ve hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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