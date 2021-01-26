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  4. Baba-oğul tartışmasında kan aktı: 2 yaralı

Baba-oğul tartışmasında kan aktı: 2 yaralı

26.01.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Çorum’da baba ve oğul arasında çıkan tüfekli tartışmada biri ağır 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı.Olay, merkez Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak üzerinde bir ikamette meydana geldi.

Çorum’da baba ve oğul arasında çıkan tüfekli tartışmada biri ağır 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, merkez Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak üzerinde bir ikamette meydana geldi. İddialara göre, Hüseyin Ç. (33) yanına arkadaşı Erkan S.(40)’yi de alarak daha önce tartıştığı babası İbrahim Ç.(60) ile konuşmak için babasının evine gitti. Baba ve oğul arasındaki konuşma bir anda tartışmaya döndü. Tartışmanın büyümesi üzerine baba İbrahim Ç., evde bulunan tüfeğine sarıldı.
İkili arasındaki arbede esnasında tüfek bir anda ateş alırken saçma isabet eden Hüseyin Ç. ve arkadaşı Erkan S. yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Hüseyin Ç. 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.
Baba gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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