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Baba oğul trafik kazasında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 14:29 | Son Güncelleme

Eskişehir'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü ve oğlu, kaldırıldıkları hastanede öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ile oğlu yaşamını yitirdi.

Mustafa Cüneyt G. idaresindeki 26 RS 366 plakalı tır, Eskişehir-Alpu kara yolunun 5. kilometresinde, İlhan Sır'ın (59) kullandığı 26 EB 493 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücülerden İlhan Sır ile oğlu Muhammet (26) ağır yaralandı.

İlhan Sır kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi, oğlu Muhammet Sır da Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Mustafa Cüneyt G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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2 ölü Eskişehir trafik kazası

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