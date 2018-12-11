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Baba-oğula hastane personelini tehdit iddiasıyla gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 17:02 | Son Güncelleme

EDİRNE Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde veri giriş personeli olarak çalışan Nuray Zeytin'in (43), 'beyaz kod' vererek tehdit ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi olduğu baba ve oğlu gözaltına alındı.

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde veri giriş personeli olarak çalışan Nuray Zeytin'in (43), 'beyaz kod' vererek tehdit ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi olduğu baba ve oğlu gözaltına alındı. Keşan ilçesinde oturan Selahattin A. ve oğlu Sıracattin, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'ne gelerek randevu almak istedi. Hastanede veri giriş personeli olarak çalışan Nuray Zeytin ise doktorun bugün endoskopi bölümünde görevli olduğunu ve ancak perşembe gününe kayıt yapılabileceğini söyledi. Buna kızan Selahattin A., "Benim verdiğim parayla maaşını alıyorsun, bakmak zorundasın" dedi. Oğlu Sıracattin A. da iddiaya göre Zeytin'in üzerine yürüyüp küfür ettikten sonra tehdit etti. Zeytin, 'beyaz kod' uygulamasını başlatıp özel güvenlik ve polis ekibi çağırdı. Gözaltına alınan baba ve oğlu, Cumhuriyet Polis Merkezi'nde verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Hastane personeli Nuray Zeytin de karakolda 2 şüpheli hakkında 'tehdit ve hakaret' suçlamasıyla şikayette bulundu. Zeytin, ifadesinde doktor kaydının kapalı olması nedeniyle hastaya perşembe günü gelmelerini söylemesinin ardından sözlü saldırıda ve tehditlerde bulunduklarını anlattı. Sağlık çalışanlarının hastanelerde sürekli bu tip durumlarla karşı karşıya geldiklerini belirten Nuray Zeytin, "Bu sabah hasta kayıt almak için geldi ancak istediği doktorun kaydı bugün kapalı. Hastadan perşembe gününe gelmesini rica ettim. Hakaret etmeye başladı, 'benim paramla burada çalışıyorsun' diyerek ona bakmak zorunda olduğumu söyledi. Daha sonra oğlu geldi ve ağza alınmayacak küfürler etti. Tehdit etti, ben de güvenliği çağırdım. Polis ve güvenlik baba ile oğlunu götürdü. O anda güvenlik gelmeseydi, fiziksel olarak şiddete maruz kalacaktım" dedi. Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da sözlü saldırıyı esefle kınadığını ifade ederek, "Sultan 1'inci Murat Hastanesi'nde Genel Cerrahi polikliniği sekreterine yapılan, ağza alınmayacak çirkinlikteki sözlü saldırıyı esefle kınıyorum. Bu saldırının fiziki saldırıdan bir farkı yoktur. Sağlık hizmetini her zamanki gibi içtenlikle sunan değerli sağlık çalışanımıza geçmiş olsun diyorum. Konuyla ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Sağlıkta şiddet değil, sağlıkta şefkat ve nezaket diyorum" dedi.

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