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Baba oğuldan Etiyopya'ya büyük destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 18:49 | Son Güncelleme

Ankara'da yaşayan Necati Erilli ile Kanada'da yaşayan oğlu Mehmet Emin Erilli, 2009'dan bu yana her yıl ziyaret ettikleri Etiyopya'da çeşme ve mescit açıp Kur'an-ı Kerim dağıtıyor - Necati Erilli: - "Onlar sahabelere kucak açtı, şimdi sıra bizde" - Mehmet Emin Erilli: - "Bugüne kadar 276 mescit açtık. 70 bin Kur'an-ı Kerim dağıttık. 325 köye su götürdük ve 6 binden fazla kurban kestik. Çocuklara bayram harçlığı ve hediyeler vererek sevindirdik''

TORONTO (AA) - Ankara'da yaşayan Necati Erilli ile Kanada'da taksicilik yapan oğlu Mehmet Emin Erilli, ilk kez 2009'da gittikleri Etiyopya'da yüzlerce çeşme ve mescit açıp binlerce Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Oğlunu ziyaret etmek için Kanada'ya gelen 65 yaşındaki Necati Erilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya'ya ilk kez Ankara'da okuttukları Etiyopyalı yetim bir öğrencinin davetiyle 2009'da gittiklerini, daha sonra da her yıl ziyaret ettiklerini belirtti.

2010 yılı kurban bayramında Kanada'da 350'ye yakın kurban bağışı toplayarak Etiyopya'ya ikinci kez gittiklerini anlatan Erilli, "Biz oralarda sadece açlık var sanıyorduk ancak gördük ki tahtaların üzerine kömürlerle yazarak Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Ya su birikintilerindeki çamurlu suları içiyorlar ya da kilometrelerce uzaktaki çeşmelere gitmek zorunda kalıyorlar. Gördüklerimiz içler acısıydı." dedi.

Ertesi yıl Kanada'da yaşayan oğlu Mehmet Emin Erilli'yi de yanına alarak üçüncü kez Etiyopya'ya gittiğini ifade eden Erilli, bu kez artan bağışlarla su kuyuları açtırdıklarını, boru hatları döşeyerek köylere su ulaştırdıklarını ve mescitler inşa etmeye başladıklarını söyledi.

- "Onlar sahabelere kucak açtı, şimdi sıra bizde"

Habeşistan Kralı Necaşi'nin ülkesine hicret eden Müslümanlara kucak açmasının kendisini çok duygulandırdığını dile getiren Erilli, "Onlar, kendilerine sığınan sahabelere kucak açtılar, saygı gösterdiler. Şimdi onların yardıma ihtiyacı var. Bu yüzden şimdi sıra bizde." diye konuştu.

Etiyopya'ya dışarıdan Kur'an-ı Kerim getirmenin çok ağır şartlara tabi olduğuna işaret eden Erilli, "O zaman Almanya'dan yüzlerce Kur'an-ı Kerim getirmiş ve yanımızda götürmüştük. Ülkeye almadılar. Biz de bazılarını sigara kartonlarına saklayarak ülkeye soktuk ama çoğunu geri yolladılar. Artık Kur'an-ı Kerim'i orada bastırıyor ve dağıtıyoruz. Bugüne kadar binlerce Kur'an-ı Kerim dağıttık." ifadelerini kullandı.

Gençlik yıllarında eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın korumalığını yaptığını anımsatan Erilli, "Türkiye, ABD, Kanada ve Avrupa'daki kardeşlerimizin yolladığı kurban bağışı ve yardım paralarıyla bugüne kadar çok yüz güldürdük. İnşallah ömrüm oldukça da oraya bu hizmeti götürmeye devam edeceğim." dedi.
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- 325 köye su götürdüler

Erilli'nin Kanada'nın Niagara Falls kentinde yaşayan oğlu Mehmet Emin Erilli de "İlk kez 2011'de babam rahatsızlanınca bir defaya mahsus diye yardıma gittim. Gördüğüm manzara beni çok etkiledi. O yıldan beri sürekli gidiyorum. Bugüne kadar 276 mescit açtık. 70 bin Kur'an-ı Kerim dağıttık. 325 köye su götürdük ve 6 binden fazla kurban kestik. Çocuklara bayram harçlığı ve hediyeler vererek sevindirdik.'' şeklinde konuştu.

Aynı zamanda AK Parti Toronto Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı da olan Mehmet Emin Erilli, ''Bu yardımların artacağına dolayısıyla da bizim oraya götürdüğümüz hizmetlerin çoğalacağına inanıyorum. Bize emanet edilen paraların tamamı, oradaki ihtiyaçlara harcanıyor. Babam ve ben, bu seyahatlerimizdeki tüm harcamalarımızı yardım paralarına dokunmadan cebimizden karşılıyoruz." dedi.

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Baba-oğulun Habeşistan sevgisi Kanada Mehmet Emin Erilli Necati Erilli

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