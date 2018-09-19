Baba oğuldan Etiyopya'ya büyük destek

TORONTO (AA) - Ankara'da yaşayan Necati Erilli ile Kanada'da taksicilik yapan oğlu Mehmet Emin Erilli, ilk kez 2009'da gittikleri Etiyopya'da yüzlerce çeşme ve mescit açıp binlerce Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Oğlunu ziyaret etmek için Kanada'ya gelen 65 yaşındaki Necati Erilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya'ya ilk kez Ankara'da okuttukları Etiyopyalı yetim bir öğrencinin davetiyle 2009'da gittiklerini, daha sonra da her yıl ziyaret ettiklerini belirtti.

2010 yılı kurban bayramında Kanada'da 350'ye yakın kurban bağışı toplayarak Etiyopya'ya ikinci kez gittiklerini anlatan Erilli, "Biz oralarda sadece açlık var sanıyorduk ancak gördük ki tahtaların üzerine kömürlerle yazarak Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Ya su birikintilerindeki çamurlu suları içiyorlar ya da kilometrelerce uzaktaki çeşmelere gitmek zorunda kalıyorlar. Gördüklerimiz içler acısıydı." dedi.

Ertesi yıl Kanada'da yaşayan oğlu Mehmet Emin Erilli'yi de yanına alarak üçüncü kez Etiyopya'ya gittiğini ifade eden Erilli, bu kez artan bağışlarla su kuyuları açtırdıklarını, boru hatları döşeyerek köylere su ulaştırdıklarını ve mescitler inşa etmeye başladıklarını söyledi.