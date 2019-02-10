Baba- oğulun feci ölümü!

Alevler, tüm evi sarmaya başlarken, üst katta bulunan ve dumandan etkilenen Tülay Çaylak, komşular tarafından dışarı çıkarıldı.

Alt katta uyuyan Uğur Çaylak ile onu kurtarmak için yanına gelen babası Yaşar Çaylak ise hayatını kaybetti.