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Baba oğulun kavgası ölümle sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 21:30 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan kavgada 25 yaşındaki genç tüfekle vurularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde İsmail D.

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan kavgada 25 yaşındaki genç tüfekle vurularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde İsmail D. ile oğlu Süleyman D. (25) arasında evde oldukları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada av tüfeğini eline alan İsmail D. ile oğlu arasında boğuşma yaşandı. Bu esnada iddiaya göre tüfek ateş alarak tüfekten çıkan saçmalar Süleyman D.’ye isabet etti. Bağrışma ve silah sesi üzerine çevrede bulunanlar durumu hemen polise ve 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede tüfekle vurulan Süleyman D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan baba İsmail D., alınan ilk beyanında, “Oğlumu ben öldürmedim tüfek aniden patladı. Nasıl oldu anlamadım” diye konuştu.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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