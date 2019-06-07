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Baba oğulun yolunu kesip, babayı döverek öldürdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 13:44 | Son Güncelleme

Denizli’nin Bekilli ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan baba ile oğul, kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildi.

Baba oğulun yolunu kesip, babayı döverek öldürdüler

Denizli’nin Bekilli ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan baba ile oğul, kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildi. Baba olay yerinde hayatını kaybetti, oğul ise ağır yaralı olarak hastaneye aldırıldı. Olayın zanlıları her yerde aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, olay, Bekilli ilçesi Çamköy Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Osman Kurt ile oğlu Özgür Kurt, plakası henüz belirlenemeyen otomobilleriyle seyir halindeyken, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen başka bir otomobil önlerini kesti. Otomobilden inen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler baba ve oğlu darp etmeye başladı. Darp edilen baba-oğul kanlar içerisinde yerde kaldı. Darp eden kişi ya da kişiler ise olay yerinden kaçtı.
Yoldan geçen diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı baba ve oğlunu ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Baba Osman Kurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Osman Kurt’un cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Olayda ağır yaralanan Özgür Kurt’un ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili darp eden ve kaçan kişi veya kişilerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın zanlıları her yerde aranıyor.

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