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Baba olan Soner Sarıkabayı eşi oğluyla görüntülendi

11.10.2020 15:34 | Son Güncelleme:
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Baba olan Soner Sarıkabayı eşi oğluyla görüntülendi

İlk kez babalık heyecanı yaşayan Soner Sarıkabayı, duygularını dile getirdi. Oğlunu kucağına aldığı anda yaşadığı duyguyu anlatan Sarıkabadayı, "Ağlarken kucağıma verdiler. 'Bana vermezseniz. Çok küçük' dedim" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı ve Kolombiya Güzellik Kraliçesi Camelo Lopez çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Sarıkabadayı çifti, 3 kilo 100 gram ağırlığındaki ve 49 cm boyundaki erkek bebeklerine "Hasan Matias" adını verdi.

Hasan isminin Sarıkabadayı'nın babasının ismi olduğu öğrenilirken "Matias" adı eşi tarafından konuldu.

Matias isminin anlamının 'Allah'ın hediyesi' olduğu öğrenildi.

Doğum sırasında eşini yalnız bırakmayan Soner Sarıkabadayı, duygu dolu anlar yaşadı.

Bütün sanatçı dostlarından ve sevenlerinden tebrik mesajları alan sanatçı, "Güzel temennilerini ve dualarını ileten herkese teşekkür ederim" dedi.

Fanatik Galatasaraylı olan Soner Sarıkabadayı'nın oğlu Hasan Matias'a Galatasaray Kulübünden "En minik Aslan hoş geldin" notuyla forma ve çiçek gönderildi.

Soner Sarıkabadayı, oğlunu kucağına aldığı anda yaşadığı duyguyu şöyle anlattı: "Ağlarken kucağıma verdiler. 'Bana vermeyin. Çok küçük' dedim."

Koronavirüs nedeniyle evlilik işlemlerinde zorlandığını belirten Soner Sarıkabadayı, şunları söyledi:

Pandemi döneminde evlenmek istedik. O dönem çok bürokratik sıkıntı yaşadık. Kolombiya hükümetinden bir evrakı almamız 6 ay sürdü. Ankara'daki Kolombiya konsolosluğundan da aynı şekilde. Göç İdaresi o kadar büyük bir yoğunlukta çalışıyor ki evlilik için gerekli belgeleri alamayabilirdim. Bu süreçte çok zorlandık. Daha sonra hem Mersin'de hem de Kolombiya'da düğün yapmayı düşünüyoruz.

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