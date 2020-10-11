Baba olan Soner Sarıkabayı eşi oğluyla görüntülendi

Pandemi döneminde evlenmek istedik. O dönem çok bürokratik sıkıntı yaşadık. Kolombiya hükümetinden bir evrakı almamız 6 ay sürdü. Ankara'daki Kolombiya konsolosluğundan da aynı şekilde. Göç İdaresi o kadar büyük bir yoğunlukta çalışıyor ki evlilik için gerekli belgeleri alamayabilirdim. Bu süreçte çok zorlandık. Daha sonra hem Mersin'de hem de Kolombiya'da düğün yapmayı düşünüyoruz.

