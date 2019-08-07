Baba olma heyecanıyla kuyumcuda unuttuğu altınları çalındı; o anlar kamerada

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)-15 yıl sonra baba olmanın mutluluğunu yaşayan Mazhar Kıbık, ailesine sürpriz yapmak için kuyumcuya gitti. 2 çeyrek altın alan Kıbık, telefonunu ve altınlarını tezgahın üzerinde unuttu. Tezgahtaki telefonu fark eden 1 kişi Kıbık’a telefonunu unuttuğunu söyleyerek, verdi. O esnada adamın yanında bulunan çocuk tezgahtaki çeyrek altınları cebine koydu. O anlar saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kendisini ve yanında çalışan çocuğu TV haberlerinde gören tekstil atölyesi sahibinin, çocuktan altınları alarak kuyumcuya geldiği ve Mazhar Kıbık'a "O anda görmedim. Bilseydim anında müdahale ederdim" dediği, Mazhar Kıbık'ın ise, emniyete altınlarının geri geldiğini bildirerek, şikayetinin devam ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. 15 yıl sonra baba olmanın mutluluğunu yaşayan Mazhar Kıbık (40), eşine ve yeni doğan kız çocuğuna sürpriz yapmak için soluğu B Caddesi’nde bir kuyumcuda aldı. Kıbık, kuyumcudan eşi ve yeni doğan çocuğu için 2 çeyrek altın aldı. Daha sonra aynı işyeri içinde hizmet veren döviz bürosuna yönelen Kıbık, üzerindeki bir miktar Türk lirasını dövize çevirmek istedi. Aldığı 2 çeyrek altını ve telefonunu dövizcinin önündeki tezgahın üzerinde bıraktı. O esnada biri çocuk iki kişi de kuyumcudaki dövizciye geldi. İşlemlerini bitiren Kıbık, altınlarını ve telefonunu tezgahın üzerinde unutarak dışarı çıktı. İçeri giren iki kişiden biri unutulan telefonu fark ederek, Kıbık’a seslendi. Tezgahın üzerindeki telefonu alan kişi, Kıbık’a verdi. Telefonunu veren kişiye teşekkür eden Kıbık, kuyumcu dükkanından ayrıldı. Telefonu veren kişinin yanındaki çocuk ise tezgah üzerindeki çeyrek altınları fark ederek, önce avuç içinde sakladı. Daha sonra cebine koydu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.