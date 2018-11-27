Baba olmak isteyenler bunu sakın yapmayın!

Dizüstü bilgisayarlar da ısı üretiyor. Uzun süre testisleri üzerinde durduğunda ise sperm kalitesini olumsuz etkiliyor. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Tepeler, kısırlıkla sıcaklığın ilişkisi üzerine yoğunlaşarak erkeklere uyarılarda bulundu.

Baba olmak isteyenlere sıcak uyarısı!

Kısırlık son yıllarda erkeklerin en büyük sorunu haline geldi. Bugüne kadar çoğunlukla yanlış beslenme, geç evlenme gibi sebepler sorumlu olarak gösterildi. Ancak Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Tepeler, farklı bir noktaya da dikkat çekti: “Fazla sıcak spermlerin ölümüne ve DNA hasarına sebep olur. Dizüstü bilgisayar da ısı üretir, uzun süre testislerin üzerinde durursa sperm kalitesini olumsuz etkiler!”

Erkek üreme hücreleri olan spermler, yumurta yani testis içindeki hücreler tarafından üretilir.Yumurta kesesi, yapısal olarak testislerin sağlıklı spermler üretmesi için en elverişli ortamı sağlayacak yapıdadır. Mekanik korumanın yanında, testisler için en uygun sıcaklığı sağlayarak klima görevi de üstlenen yumurta kesesi, bu özelliği ile sperm oluşumu için en uygun ısı şartlarını sunarak sağlıklı spermlerin oluşumuna katkıda bulunur. Yükselen vücut ve yumurta kesesi sıcaklıkları spermlerin ölümüne ve DNA hasarına sebep olur. Testislerin ısısında yaklaşık 1 derecelik yükselme, sperm üretimini yüzde 14 azaltabilir. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Tepeler konuyla ilgili erkeklere önemli uyarılarda bulundu.

BACAK BACAK ÜSTÜNE ATARAK OTURMAYIN Oturur veya yatar pozisyonda testiste ısı artışı olur. Hareket güçlüğü yaşayan, oturur veya yatar pozisyonda kalan sinir sistemi hastalarında yumurtalık ısı artışına paralel sperm kalitesinde düşüş olduğu gösterilmiştir. Benzer şekilde ofiste veya uzun süre bilgisayar karşısında oturmak da testiste ısı artışına sebep olur. Bacak bacak üstüne atarak uzun süreli oturmak veya ısı yayan bir zemin üzerinde oturmak (örneğin ısıtıcılı araba koltukları) en sakıncalı durumlardandır.

İÇ ÇAMAŞIRINIZ DAR OLMASIN Yumurtaları vücuda yaklaştırıp hatta sıkan iç çamaşırları 1.5-2 derecelik ısı artışına sebep olur. Bu iç çamaşırları ayrıca kesenin havalanmasını engeller ve ısı kaybını önler. Sonuçta testislerin fonksiyonları bozulur ve sperm kalitesi düşer. Bunun aksine daha bol iç çamaşırı giyen erkeklerin sperm sayı ve hareketlerinin daha iyi olduğu bilinmektedir. Sıcak banyolar, jakuzi, sauna veya sıcak yüzme havuzları testislerde ısı artışı ve buna bağlı fonksiyon bozukluğu yaparak geri dönüşümlü şekilde sperm üretimini olumsuz etkiler. Bulunduğumuz dijital çağda, dizüstü bilgisayarlar oldukça sık kullanılıyor. Oturur pozisyonda bacaklarımızın üzerinde bulunan bilgisayarlar ısı üretir ve uzun süreli kullanımında testislerde ısı artışı yaparak sperm üretimini olumsuz etkileyebilir.