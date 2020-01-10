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  4. "Baba Parası" filminin Avrupa turnesindeki ilk galası Berlin'de yapıldı

"Baba Parası" filminin Avrupa turnesindeki ilk galası Berlin'de yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 03:07 | Son Güncelleme

"Baba Parası" filminin Avrupa turnesindeki ilk galası Berlin'de yapıldı

BERLİN (AA) - Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı "Baba Parası" filminin Avrupa turnesindeki ilk galası başkent Berlin'de yapıldı. Alhambra Sineması'nda gerçekleştirilen galaya, filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin katıldı.

Filmin gösterimi öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Murat Cemcir, Avrupa seyircisinin olağanüstü bir seyirci olduğunu belirterek, ''Tüm durum şakalarına gülen zeki bir seyirci var. Avrupa'daki seyircinin zekasına yetişebilmek için elimizden geldiğince üstüne bir şeyler daha koyarak film çekmeye çalışıyoruz.'' dedi.

Cemcir, Berlin'den sonra sırasıyla Köln, Brüksel ve Rotterdam'da izleyicilerle buluşacaklarını, Amsterdam'da ise Manga grubuyla sahneye çıkarak şarkı söyleyeceklerini ifade etti.

Dizi projesinin sorulması üzerine Cemcir, dizi projesi olduğunu ve gelecek sezon dijital platformda gösterileceğini ancak tarihin tam olarak belli olmadığını bildirdi.

Ahmet Kural da film müziğinin Manga grubuna ait olduğunu hatırlatarak, ''Manga nasıl dahil oldu? Çok sevdiğimiz bir gruptu, senaryoyu verdik. Onlar da 'Para para' şarkısını yeniden düzenlediler. Filmde Dilirga türküsü ve çeşitli sürpriz şarkılar var.'' dedi.

Kural filmin senaristi olan Selçuk Aydemir'e de teşekkür ederek, ''Onun kalemine sağlık. Türk sineması inşallah onu yıllarca bağrına basar da güzel filmler yazar, biz de oynarız.'' ifadesini kullandı.

Yağmur Tansrısevsin ise Berlin'de ilk kez bir galaya katıldığını ve izleyicilerin filme olan ilgisinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Gala sonrası seyircilerle sohbet eden oyuncular Ahmet Cemcir ve Ahmet Kural, istek üzerine ''Sie liegt in meinen armen'' şarkısını da Almanca olarak söylediler.

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Baba Parası film gala

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