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"Baba Parası" filminin çekimleri tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 18:06 | Son Güncelleme

Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği "Baba Parası" filminin başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Ayhan Taş ve Özgür Emre Yıldırım paylaşıyor

İSTANBUL (AA) - "Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız", "İşler Güçler", "Kardeş Payı" film ve dizileriyle bilinen Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği "Baba Parası" filminin çekimleri tamamlandı.

Filmin büyük bir titizlikle tamamlanan çekimlerinin bitişini oyuncular ve set ekibi pasta keserek kutladı.

TR 40 33 Productions'ın yapımcılığında vizyondaki yerini almaya hazırlanan filmin setinden ilk görüntüler de paylaşıldı.

Filmin başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Ayhan Taş ve Özgür Emre Yıldırım yer alıyor.

Merakla beklenen "Baba Parası", birbirlerinden son derece farklı iki üvey kardeşin, ülkenin en zengin insanlarından biri olan babalarından kalacak olan yüklü mirasa ulaşma çabalarını anlatıyor.

Vizyona 1 Ocak 2020'de girmesi planlanan filmin konusu şöyle:

"Kendilerine düşen payı almak için bekleyen kardeşler, mirasın tamamına içlerinden sadece birinin sahip olabileceğini öğrenir ve ikinci büyük şoku yaşar. Ortada babalarının mirasını koyduğu dev bir kasa vardır ve bu kasanın şifresini ancak babası gibi aç gözlü, düzenbaz, acımasız, zeki, uçarı çocuğu bulabilecektir. Şifreyi bulmak için kardeşler arasında kıyasıya yarış başlar."

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