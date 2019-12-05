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"Baba Parası" filminin ilk fragmanı yayınlandı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 05.12.2019 18:17 | Son Güncelleme

"Baba Parası" filminin ilk fragmanı yayınlandı

İSTANBUL (AA) - Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı "Baba Parası" filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, 1 Ocak'ta vizyona girecek filmin fragmanı, dijital platformlarda ve sinemalardaki yerini aldı.

"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Düğün Dernek 2 Sünnet" ve "Ailecek Şaşkınız"dan sonra usta ekibin merakla beklenen yeni filmi "Baba Parası"nın yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.

Film, 1 milyar dolarlık mirasın peşine düşen bir ailenin komedi ve aksiyonla harmanlanmış hikayesini konu ediniyor.

Paranın cazibesine kapılan insanların nasıl değiştiğini beyaz perdeye taşıyan filmde ayrıca Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş rol alıyor.

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