 ‘Baba parası’ oyuncularına yoğun ilgi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de gerçekleştirilecek 'Baba Parası’ filminin galası için gelen başrol oyuncuları, hayranlarından büyük ilgi gördü. Unutulmaz anlar yaşayan oyuncular, bir yandan tantuni, bir yandan da künefe yaparak hünerlerini konuşturdu.

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, ‘Baba Parası’ filminin Mersin galası için bir alışveriş merkezinde bulunan sinemaya geldi. Oyuncuların kentte geleceğini günler önceden haber alan hayranları, alışveriş merkezine akın ederek onları yakından görme fırsatı buldu. Gösteri öncesi hayranları ile bir araya gelen oyuncular, onlarla sohbet edip, çekimler sırasında ve sonrasında yaşadıkları anları anlattı. Konuşmaların ardından salona geçerek bir süre film izleyen oyuncular, daha sonra ise aynı zamanda Yağmur Tanrısevsin’in de memleketi olan kentte tantuninin tadına baktı. Oyuncular, karınlarını doyurduktan sonra ocağın başına geçti. En iyi tantuniyi yapma yarışına giren Ahmet Kural ve Murat Cemcir’e eşlik eden Yağmur Tanrısevsin de hakemlik yaptı. Oyuncular, hazırladıkları tantunilerle tam not aldı.

Yemekten sonra tatlı faslına geçen oyuncular, bu kez de girdikleri bir künefecide hünerlerini konuşturdu. Kendilerine özel bir künefe yapan Murat Cemcir ve Ahmet Kural, herkesi kahkahaya boğdu. Künefenin yapılışına şahit olan Yağmur Tanrısevsin ise ikilinin yaptığı künefeyi yemek yerine yeni bir künefe siparişi verdi.

Memleketi Mersin’de hemşerileri tarafından coşkuyla karşılanan Yağmur Tanrısevsin’i ailesi de yalnız bırakmadı. Bir yıldır görmediği ailesiyle filmin galasında bir araya gelen Tanrısevsin, ailesiyle fotoğraf çekilerek hasret giderdi.

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