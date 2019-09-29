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Baba şikayet etti, oğlu ve 2 arkadaşı koyun hırsızlığından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 13:46 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, 2 koyunu çalınan N.Y., güvenlik kamerasının sisteminin kapatıldığını görünce oğlu M.Y.'den şüphelenip, polise ihbarda bulundu.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, 2 koyunu çalınan N.Y., güvenlik kamerasının sisteminin kapatıldığını görünce oğlu M.Y.'den şüphelenip, polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerince başlatılan çalışmayla M.Y. ve arkdaşları H.E.Ş. ile Y.A., Çay ilçesinde kaçmaya çalışırken yakalandı.
Bolvadin'e bağlı Kale Mahallesi'nde oturan N.Y., dün sabah saatlerinde, koyunlarından 2'sinin ağılda olmadığını fark etti. Eve kurduğu güvenlik kamerası görüntülerine bakmak izteyen N.Y., sistemin sigortasının da indirildiğini gördü. Bunun üzerine N.Y., oğlu M.Y.'den şüphelenerek polisi aradı. N.Y., oğlu ve arkadaşları H.E.Ş. ve Y.A.'nın koyunlarını çaldığı ihbarında bulundu. Harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri takibe aldı.
Polis, H.E.Ş.'nin 16 Eylül günü Afyonkarahisar'da araç kiraladığı ve aracın hala kendisine olduğunu belirledi. Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde görülen aracın yakalanması için Çay Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine haber verildi. Dün akşam köye giden ekipleri gören şüpheliler, araçla kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından M.Y., H.E.Ş. ve Y.A.'nın bulunduğu araç durduruldu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çalınan koyunların satılmasından elde edildiği değerlendirilen 1000 TL ele geçirildi. M.Y. ve arkadaşları işlemleri için polis merkezine getirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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