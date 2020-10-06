Baba Vanga kehaneti! Donald Trump 2020'de gizemli bir hastalıktan...

Bulgar kâhin Baba Vanga’nın ABD Başkanı Donald Trump'ın kaderini önceden tahmin ettiği söyleniyor.

Vanga'nın destekçilerine göre, ABD başkanının 2020'de kendisini sağır ve beyin tümörü bırakacak "gizemli bir hastalıktan" muzdarip olacağını tahmin ettiği iddia ediliyor. Vanga’nın destekçileri, koronavirüse yakalanan Trump’ın akıbetinin bu olacağını savunuyor.

2 Ekim'de Donald Trump ve eşi Melania'ya Covid-19 teşhisi konulmuştu.

1996’da hayatını kaybeden Baba Vanga’nın destekçileri, kadının son anına kadar kehanetlerde bulunduğunu ve bunları dünyayla paylaştıklarını iddia ediyor.

Baba Vanga'nın kehanetlerinden sadece ikisi 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kulelerine yapılan korkunç terör saldırısı ve Tayland'daki tsunami.