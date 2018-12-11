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Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.12.2018 12:01 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkileyen olayları yıllar önce tahmin eden ve kehanetleriyle dünyanın dikkatle yazdıklarını incelediği Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri ortaya çıktı. 2018 yılındaki kehanetlerinin çoğu gerçekleşen Baba Vanga, daha önceden de 11 Eylül, DAEŞ ve Brexit gibi olayları tahmin etmişti.

Peki Baba Vanga 2019 kehanetlerinde hangi konulardan bahsediliyor? Oldukça büyük sorunların yaşanacağına dair kehanetleri bulunan Baba Vanga, yıllar önce Asya'dan Rusya'ya, ABD'den Avrupa'ya kadar pek çok ülkeyi etkileyecek olaylardan bahsetmiş.

Eğer gerçekleşirse...

Gerçek adı Vangelia Gushterova olan Baba Vanga,Bulgaristan'da yaşamış çok ünlü bir kahin olarak biliniyor.
Her ne kadar 1996 yılında hayatını kaybetse de Baba Vanga günümüzdeki pek çok olayı öngörmesi ile tanınıyor.
Baba Vanga, DEAŞ'ın ortaya çıkması, 11 Eylül saldırıları, Brexit süreci gibi dünyayı etkileyen büyük olayları da bilmişti.
2018'deki çoğu tahmini tutan Baba Vanga'nın 2019 tahminleri de açıklandı. İşte ünlü kahine göre 2019'de olması beklenenler...

ASYA'YI SİLECEK DEV TSUNAMİ

ASYA'YI SİLECEK DEV TSUNAMİ
Gözleri görmeyen Bulgar kahinin 2019'da yılda mega tsunami beklendiğini ve Asya'nın büyük bir kısmını sileceğini belirtmiş.

PUTİN'E SUİKAST

PUTİN'E SUİKAST
2018'de Putin ve Rusya'nı büyük güç olacağını belirten Baba Vanga 2019 için de kehanetlerini sürdürdü.
Baba Vanga, 2019 yılında Putin'in yanında çalışan güvenlik ekibi içerisinden Rus lidere suikast düzenleneceği ancak başarısız olacağını iddia etti.

TRUMP'IN GİZEMLİ HASTALIĞI

TRUMP'IN GİZEMLİ HASTALIĞI
Ünlü kahin, aynı sene içerisinde ABD Başkanı Donald Trump'ın gizemli bir hastalığa yakalanıp sağlık problemleri yaşayacağını öngörüyor. Bu hastalık sonucunda Trump'ta işitme sorunları meydana gelecek.

AVRUPA'NIN EKONOMİK ÇÖKÜŞÜ

AVRUPA'NIN EKONOMİK ÇÖKÜŞÜ
Baba Vanga'nın bir diğer tahmini de Avrupa hakkında...
Ünlü kahin, 2019'da Avrupa'nın ekonomik çöküşünün gerçekleşeceğini iddia etti.
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Anahtar Kelimeler:
Vangelia Gushterova baba vanga

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