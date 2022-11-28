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Baba Vanga'nın kehaneti ortaya çıktı! Dünyayı alarma geçiren haber tüyler ürpertti! Buzullar eridikçe…

28.11.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba Vanga’nın kehanetleri gündemde yer almaya devam ediyor. Dünya çapında önem arz eden birçok olayı önceden tahmin eden Baba Vanga, 'Balkanların Nostradamus'u' lakabıyla anılıyor. Vanga’nın bir bir ortaya çıkan kehanetlerine bir yenisi daha eklendi. Korkutan haber Sibirya’dan geldi.

Baba Vanga'nın kehaneti ortaya çıktı! Dünyayı alarma geçiren haber tüyler ürpertti! Buzullar eridikçe…

Balkanların Nostradamus'u' lakaplı Baba Vanga kehanetleriyle sık sık gündeme geliyor. Geleceği görme konusundaki ürkütücü yeteneği nedeniyle bu lakabın verildiği Baba Vanga, geçtiğimiz yıllarda koronavirüs, 11 Eylül saldırısı, Rusya-Ukrayna savaşı ve kendi ölümünü de dahil olmak üzere pek çok olayı bilmişti.
En son kehanet haberi ise Sibirya’dan geldi.
Sibirya'nın permafrostlarında yapılan bir araştırmada korkutucu bir gerçek ortaya çıktı. On binlerce yıl önceye ait bir virüsün buzullar eridikçe yeniden görüldüğü açıklandı.

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PANDEMİ OLUŞTURMA TEHLİKESİNE DİKKAT

Uzmanlar yıllar öncesinden gelen virüslerin yeni bir pandemi oluşturma tehlikesine karşı uyardı.
Bu gelişme sonrası Baba Vanga'nın öngörüsü gündem olurken pek çok sosyal medya kullanıcısı 'Baba Vanga'nın 2022 kehaneti gerçek oldu' gibi yorumlarda bulundular.

2023 KEHANETLERİ GÜNDEMDE

Baba Vanga'nın açıklamaları hakkında araştırma yapan uzmanlar, önümüzdeki yıl biyolojik silahlar kullanılabileceğini belirtti. Ayrıca dünya medyasında, büyük ülkelerin küçük ülkelere biyolojik silahla saldırabileceği bilgisi yer aldı.

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Baba Vanga kehanetlerine göre 2023'te Dünya'nın yörüngesinin değişmesi, iklimsel krizlere yol açacak. Dünya'nın Güneş'e yaklaşması durumunda sıcaklar ve radyasyon artacak. Dünya Güneş'ten uzaklaşırsa buzul çağ geri gelecek.
Ayrıca Güneş'te oluşacak patlamaların etkilerinin Dünya'da da hissedilebileceği iddia edildi.

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Baba Vanga

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