Baba Vanga'nın korkutan 2022 kehaneti! Dedikleri bir bir çıkmıştı! Açlık, kuraklık, felaketler...

Dünya gündemini sarsan birçok olayı önceden tahmin ettiğine inanılan, Balkanların Nostradamus'u olarak tanınan Baba Vanga'nın korkunç 2022 kehanetleri! 1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar kadının İkiz Kuleler saldırısından, Barrack Obama'nın başkan seçilmesine, Rusya - Ukrayna savaşına kadar birçok kehanetinin doğru çıktığı düşünülüyor. 51. yüzyıla kadar tahminlerde bulunan kadının gelecekle ilgili kehanetleri ise duyanların tüylerini ürpertiyor.

Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri dünya basınında da kendisine geniş bir yer bulmuştu.

Özellikle İngiltere ve ABD'de popüler bir figür olan Baba Vanga, 2022 yılında doğa felaketlerinin olacağını öngörmüştü.

Balkanlar'ın Nostradamus'u' Baba Vanga 2022 yılında Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü. İşte, Baba Vanga'nın gelecekle ilgili tahminleri...

2033

Kutuptaki buzullar eridikçe yerkürenin su seviyesi artacak.

2043

Dünya ekonomisi çok iyi durumda olacak. Müslümanlar Avrupa'nın hakimi olacak.

2046

Tüm vücut organları yeniden üretilip çoğaltılabilecek. Hastalanan organın yerine yenisinin konması en çok kullanılan ve en basit tedavi yöntemi olacak.

2066

ABD, Müslümanların kontrolü altındaki Roma'ya karşı iklim değiştiren bir silah kullanacak. Bunun sonucunda sıcaklıkta ani ve keskin bir düşüş yaşanacak.

2076

Sınıfsız bir toplum düzeni sunan Komünizm tüm dünyaya hakim olacak.

2084

Doğa yeniden canlanacak.

2088

İnsanların saniyeler için yaşlanmasına sebep olan yeni bir hastalık türeyecek.

2097

Hızlı yaşlanma hastalığı tedavi edilecek.

2100

İnsan yapımı yapay bir güneş Dünya'nın karanlık yüzünü aydınlatmada kullanılacak.

2111

İnsanlar, androide benzer yaşayan robotlara dönüşecek.

2123

Küçük ülkeler arası savaşlar olacak. Büyük ülkeler tüm bunların dışında kalacak.

2125

Macaristan, uzaydan sinyaller alacak.

2130

Uzaylıların yardımıyla su altında medeniyetler kurulacak.

2164

Hayvanlar yarı insan haline dönüşecek.

2167

Yeni bir din ortaya çıkacak.

2170

Büyük bir kuraklık yaşanacak.

2183

Mars gezenindeki bir koloni nükleer güç haline gelecek ve Dünya'dan bağımsızlığını talep edecek.

2187

İki volkanik patlama başarılı bir şekilde durdurulacak.

2195

Deniz kolonilerinin enerji ve yiyecek sorunu kalmayacak.

2196

Asya ve Avrupa ırkları tamamen birbirine karışacak.

2199

Savaş yüzünden Kuzey Yarımküre'de oluşan radyoaktif kalıntılar, hayvan ve bitkilerin yok olmasına neden olacak.

Nükleer savaştan canlı çıkan Avrupalılar ise Müslümanlar tarafından başlatılacak kimyasal saldırıyla karşı karşıya kalacaklar.

2201

Güneşteki termonükleer reaksiyonların yavaşlaması sonucu hava sıcaklığı düşecek.

2221

Dünya dışı yaşam arayışında insanlar korkunç bir şeyle karşılaşacaklar.

2256

Bir uzay gemisi dünyaya yeni bir hastalık getirecek.

2262

Gezegenlerin yörüngeleri kademeli olarak değişecek. Yaklaşan bir kuyruklu yıldız Mars gezegenini tehdit edecek.

2271

Fizik kuralları değişecek.

2273

Beyaz, siyah ve sarı ırkların bileşiminden tek bir melez ırk doğacak.

2279

Hiçten enerji üretilecek -büyük olasılıkla hava boşluğu veya kara delikten.

2288

Zamanda yolculuk yapılacak. Uzaylılarla bağlantı kurulacak.

2291

Güneş daha da soğuyacak. Güneşi ısıtmak için girişimlerde bulunulacak.

2296

Güneşte güçlü patlamalar yaşanacak. Yer çekimi kuvveti değişecek. Eski uzay istasyonları ve uydular düşmeye başlayacak.

2298

Savaşta kullanılan kimyasal ve nükleer silahların sonucu olarak dünya nüfusunun yarısı cilt kanseriyle mücadele edecek.

2302

Evrenin önemli yasaları ve gizemleri ortaya çıkacak.

2304

Ayın gizemi çözülecek.

2341

Korkunç bir şey uzaydan dünyaya doğru yaklaşacak.

2371

Tüm dünyada açlık baş gösterecek.

2378

Çok hızlı büyüyen yeni bir nesil ortaya çıkacak.

2480

İnsan yapımı iki güneş birbiriyle çarpışarak Dünyayı karanlıkta bırakacak.

3005

Mars'ta çıkacak savaş yüzünden Dünya'nın yörüngesi değişecek.

