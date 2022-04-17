Baba Vanga'nın korkutan 2022 kehaneti! Dedikleri bir bir çıkmıştı! Açlık, kuraklık, felaketler...

Dünya gündemini sarsan birçok olayı önceden tahmin ettiğine inanılan, Balkanların Nostradamus'u olarak tanınan Baba Vanga'nın korkunç 2022 kehanetleri! 1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar kadının İkiz Kuleler saldırısından, Barrack Obama'nın başkan seçilmesine, Rusya - Ukrayna savaşına kadar birçok kehanetinin doğru çıktığı düşünülüyor. 51. yüzyıla kadar tahminlerde bulunan kadının gelecekle ilgili kehanetleri ise duyanların tüylerini ürpertiyor.
Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri dünya basınında da kendisine geniş bir yer bulmuştu.
Özellikle İngiltere ve ABD'de popüler bir figür olan Baba Vanga, 2022 yılında doğa felaketlerinin olacağını öngörmüştü.
Balkanlar'ın Nostradamus'u' Baba Vanga 2022 yılında Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü. İşte, Baba Vanga'nın gelecekle ilgili tahminleri...
2033
Kutuptaki buzullar eridikçe yerkürenin su seviyesi artacak.
2043
Dünya ekonomisi çok iyi durumda olacak. Müslümanlar Avrupa'nın hakimi olacak.
2046
Tüm vücut organları yeniden üretilip çoğaltılabilecek. Hastalanan organın yerine yenisinin konması en çok kullanılan ve en basit tedavi yöntemi olacak.
2066
ABD, Müslümanların kontrolü altındaki Roma'ya karşı iklim değiştiren bir silah kullanacak. Bunun sonucunda sıcaklıkta ani ve keskin bir düşüş yaşanacak.
2076
Sınıfsız bir toplum düzeni sunan Komünizm tüm dünyaya hakim olacak.
2084
Doğa yeniden canlanacak.
2088
İnsanların saniyeler için yaşlanmasına sebep olan yeni bir hastalık türeyecek.
2097
Hızlı yaşlanma hastalığı tedavi edilecek.
2100
İnsan yapımı yapay bir güneş Dünya'nın karanlık yüzünü aydınlatmada kullanılacak.
2111
İnsanlar, androide benzer yaşayan robotlara dönüşecek.
2123
Küçük ülkeler arası savaşlar olacak. Büyük ülkeler tüm bunların dışında kalacak.
2125
Macaristan, uzaydan sinyaller alacak.
2130
Uzaylıların yardımıyla su altında medeniyetler kurulacak.
2164
Hayvanlar yarı insan haline dönüşecek.
2167
Yeni bir din ortaya çıkacak.
2170
Büyük bir kuraklık yaşanacak.
2183
Mars gezenindeki bir koloni nükleer güç haline gelecek ve Dünya'dan bağımsızlığını talep edecek.
2187
İki volkanik patlama başarılı bir şekilde durdurulacak.
2195
Deniz kolonilerinin enerji ve yiyecek sorunu kalmayacak.
2196
Asya ve Avrupa ırkları tamamen birbirine karışacak.
2199
Savaş yüzünden Kuzey Yarımküre'de oluşan radyoaktif kalıntılar, hayvan ve bitkilerin yok olmasına neden olacak.
Nükleer savaştan canlı çıkan Avrupalılar ise Müslümanlar tarafından başlatılacak kimyasal saldırıyla karşı karşıya kalacaklar.
2201
Güneşteki termonükleer reaksiyonların yavaşlaması sonucu hava sıcaklığı düşecek.
2221
Dünya dışı yaşam arayışında insanlar korkunç bir şeyle karşılaşacaklar.
2256
Bir uzay gemisi dünyaya yeni bir hastalık getirecek.
2262
Gezegenlerin yörüngeleri kademeli olarak değişecek. Yaklaşan bir kuyruklu yıldız Mars gezegenini tehdit edecek.
2271
Fizik kuralları değişecek.
2273
Beyaz, siyah ve sarı ırkların bileşiminden tek bir melez ırk doğacak.
2279
Hiçten enerji üretilecek -büyük olasılıkla hava boşluğu veya kara delikten.
2288
Zamanda yolculuk yapılacak. Uzaylılarla bağlantı kurulacak.
2291
Güneş daha da soğuyacak. Güneşi ısıtmak için girişimlerde bulunulacak.
2296
Güneşte güçlü patlamalar yaşanacak. Yer çekimi kuvveti değişecek. Eski uzay istasyonları ve uydular düşmeye başlayacak.
2298
Savaşta kullanılan kimyasal ve nükleer silahların sonucu olarak dünya nüfusunun yarısı cilt kanseriyle mücadele edecek.
2302
Evrenin önemli yasaları ve gizemleri ortaya çıkacak.
2304
Ayın gizemi çözülecek.
2341
Korkunç bir şey uzaydan dünyaya doğru yaklaşacak.
2371
Tüm dünyada açlık baş gösterecek.
2378
Çok hızlı büyüyen yeni bir nesil ortaya çıkacak.
2480
İnsan yapımı iki güneş birbiriyle çarpışarak Dünyayı karanlıkta bırakacak.
3005
Mars'ta çıkacak savaş yüzünden Dünya'nın yörüngesi değişecek.
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