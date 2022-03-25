Baba Vanga'nın Rusya kehaneti korku saldı! "Dünyayı domine edecek"

1911 doğumlu kahin Baba Vanga Rusya, Doğu Avrupa ve bölge ülkelerde bir efsane olarak anılıyor. Kehanetleriyle tanınan ve “Balkanlar’ın Nostradamus’u” olarak bilinen Baba Vanga, Rusya'nın dünyayı yöneteceğini ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in ise “Dünya’nın Lordu” olacağını iddia etmiş.

BABA VANGA'DAN RUSYA KEHANETİ

11 Eylül saldırıları, Obama'nın seçini, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması gibi olayları önceden gören Baba Vanga'nın, seneler önce Rusya'yı övdüğü ortaya çıktı. Ünlü kahin, Rusya'nın Dünya'yı yöneteceğini ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ise “Dünya'nın Lordu” olacağını öngördü.

Medyadaki haberlere göre Baba Vanga, “Her şey eriyip gidecek, sadece Vladimir'in şanı, Rusya'nın şanı kalacak. Rusya sadece ayakta kalmayacak, Dünya'yı da domine edecek” dedi. Baba Vanga bu öngörüsünü ortaya atarken Putin'in henüz 27 yaşında olması dikkat çekti.

BABA VANGA 2022 KEHANETLERİ: DOĞAL AFETLER

Baba Vanga, 2004'te meydana gelen ve 200 binden fazla cana mal olan Hint Okyanusu'ndaki deprem ve tsunamiyi önceden bildi. Ünlü kahin 2022 için de benzer öngörüde bulundu. Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını iddia etti.

ÖLÜMCÜL VİRÜS

Koronavirüs etkisini sürdürdüğü dönemde Baba Vanga, Sibirya'da ölümcül bir virüsün ortaya çıkacağını belirtti. İddialara göre, donmuş bir alanda gizli duran bu ölümcül virüs küresel ısınma ile ortaya çıkacak ve hızla yayılacak.

İÇME SUYU KRİZİ

Baba Vanga, birçok şehirde içme suyu krizinin patlak vereceğini ve nufüstaki artış ile su sorununun yaşanacağını belirtti.

UZAYLI SALDIRISI

Oumuamua adlı göktaşını uzaylıların, Dünya'daki yaşamı incelemek için göndereceği öne sürüldü.

KITLIK SORUNU

Ünlü kahin, dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da büyük kıtlık oluşacağını söyledi. İddialara göre Hindistan'da hava sıcaklığı 50 santigrat dereceye yükselecek ve çekirge gibi canlılar tarlalara zarar verecek.



