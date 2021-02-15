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Baba Vanga'nın şaşırtıcı mirasını torunu taşıyor

15.02.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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Baba Vanga'nın şaşırtıcı mirasını torunu taşıyor

Ünlü mistik Baba Vanga’nın torunu kendisine bazı psişik yeteneklerin miras kaldığını iddia etti.

Müzisyen olan Danijela Vranić, Çernobil felaketi, 11 Eylül saldırıları gibi olayları doğru tahmin ettiğine inanılan ve 44. ABD başkanının Afrikalı-Amerikalı olacağını söylediği iddia edilen ünlü Baba Vanga’nın soyundan geliyor.

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"BABAM, BÜYÜKANNEME İNANMIYORDU"

Danijela ve kız kardeşi büyürken onlara bakmış olan Baba 1996 yılında hayatını kaybetti. Şimdi 44 yaşında olan Danijela babasına sık sık büyükannesinin kendisi ve kız kardeşinin geleceği hakkında ipucu verip vermediğini sorduğunu, babasının da kendisine sadece “mutlu olacağını söyledi” dediğini belirtti.

Telegraph’a konuşan Danijela “Babam, büyükanneme inanmayan ve onun söylediği her şey reddeden biriydi. Doğru çıkan tahminleri bile. Ondan kesinlikle bir peygamber gibi söz etmeyiz” dedi.

"BAZI ŞEYLERİ ÖNCEDEN TAHMİN EDEBİLİYORUM"

Danijela şüpheci bir baba tarafından büyütülmesine rağmen sezgilerinin çok güçlü olduğunu ve hatta bazı arkadaşlarını şok ettiğini söyledi ve “Bazı şeyleri önceden tahmin edebiliyorum. Kesinlikle güçlü sezgilerim var. Arkadaşlarım sık sık şaşırıyor. İşimde çok kullanıyorum ve benim için neyin doğru olup olmadığını önceden biliyorum” dedi.

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Büyükannesi Baba Vanga yaptığı tahminler sayesinde tüm dünyada tanınsa da Danijela onu “Baba Vanga bizim için yalnızca bir büyükanneydi. Ona karşı yalnızca sevgi besliyoruz. Büyükannem olduğu için gurur duyuyorum” sözleriyle anlattı. 1996’da ölen Baba’nın tahminleri 5079 yılına kadar uzanıyor.

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Balkanların Nostradamus’u olarak bilinen Baba Vanga’nın bu sene için tahminleri arasında “yer kabuğundaki ani ve aşırı değişme ve büyük felaketler” gibi tahminler yer alıyor. Baba Vanga ayrıca üç büyük ‘devin’ birleşeceğini ve insanlığın bir ‘ejderha’ tarafından sıkıştırılacağını da söyledi.

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