Baba Vanga'nın şaşırtıcı mirasını torunu taşıyor

Müzisyen olan Danijela Vranić, Çernobil felaketi, 11 Eylül saldırıları gibi olayları doğru tahmin ettiğine inanılan ve 44. ABD başkanının Afrikalı-Amerikalı olacağını söylediği iddia edilen ünlü Baba Vanga’nın soyundan geliyor.

"BABAM, BÜYÜKANNEME İNANMIYORDU"

Danijela ve kız kardeşi büyürken onlara bakmış olan Baba 1996 yılında hayatını kaybetti. Şimdi 44 yaşında olan Danijela babasına sık sık büyükannesinin kendisi ve kız kardeşinin geleceği hakkında ipucu verip vermediğini sorduğunu, babasının da kendisine sadece “mutlu olacağını söyledi” dediğini belirtti.

Telegraph’a konuşan Danijela “Babam, büyükanneme inanmayan ve onun söylediği her şey reddeden biriydi. Doğru çıkan tahminleri bile. Ondan kesinlikle bir peygamber gibi söz etmeyiz” dedi.

"BAZI ŞEYLERİ ÖNCEDEN TAHMİN EDEBİLİYORUM"

Danijela şüpheci bir baba tarafından büyütülmesine rağmen sezgilerinin çok güçlü olduğunu ve hatta bazı arkadaşlarını şok ettiğini söyledi ve “Bazı şeyleri önceden tahmin edebiliyorum. Kesinlikle güçlü sezgilerim var. Arkadaşlarım sık sık şaşırıyor. İşimde çok kullanıyorum ve benim için neyin doğru olup olmadığını önceden biliyorum” dedi.