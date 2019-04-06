Baba vasiyetiyle başkanlık koltuğuna yeniden oturdu

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'in Kiraz ilçesinde babasının vasiyeti üzerine 2014'de girdiği seçimde belediye başkanı olan Saliha Özçınar, girdiği 2'nci seçimi de kazandı ve "Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı" unvanını korudu. İngilizce öğretmeni olan 1 çocuk annesi 35 yaşındaki Özçınar'ın siyasetle olan bağı daha küçük yaşlarda başladı. Yıllarca politikayla ilgilenen babası Durmuş Özçınar'a alanlarda destek veren Saliha Özçınar, babasının 2'nci kez belediye başkan adayı olmaya hazırlandığı 2014 yerel seçimlerine 4 ay kala vefat etmesiyle büyük üzüntü yaşadı. O ana kadar siyasete girmeyi düşünmeyen Özçınar, babasının vasiyeti üzerine 2014 seçimlerine MHP'nin Kiraz Belediye Başkan Adayı olarak girdi ve kazandı. Saliha Özçınar, bu başarısıyla "Kiraz'ın ilk kadın ve Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı" unvanına sahip oldu. Partisinden 2015 yılında istifa ederek AK Parti'ye geçen Özçınar, girdiği 2'nci seçimde de kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını devam ettirmeye hak kazandı.

Belediyedeki yoğun mesaisinin ardından şalvarını giyerek kadınlarla bir araya gelen Saliha Özçınar, mesai dışı zamanlarını ise ailesine ait büyükbaş hayvan çiftliğinde çalışarak geçiriyor. - "Ustalık dönemine girdim" Özçınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kirazlılar'ın desteğiyle yeniden belediye başkanı seçildiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Babasını kendisine rol model aldığını belirten Saliha Özçınar, "Aslında siyasete olan bir tutkum ve siyasetçi bir kimliğim olmadı. Babam vefat etmeden 15 gün öncesi beraber bir ziyaretten dönüyorduk. Bir vatandaşımız yaklaştı, babama, 'başkanın devam değil mi?' dedi. Babam da 'devam' dedi. Ben babama döndüm 'çok yoruldun, ben seni kaybetmek istemiyorum' dedim. Orada bana kurmuş olduğu cümle şuydu; 'Benden sonra sen' dedi. Bu vasiyet benim için önemliydi, onun üzerine siyasete girme kararı aldım." dedi. Özçınar, görev süresi boyunca hep babasının istediği ve hemşehrilerinin yüzünün güldüğü bir Kiraz'ı ortaya çıkarmak için mesai harcadığını, 2'nci kez seçilmesinin ardından kendisi için de artık çıraklık döneminin bitip ustalık döneminin başladığını ifade etti.

"Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı" unvanını bu seçimin ardından da koruduğunu, kadın başkan sayısının artmasını umut ettiğini ifade eden Saliha Özçınar, "Şehirlere kadın elinin değmesi çok güzel bir şey. İlçenizin annesi, kardeşi ve ablası oluyorsunuz. İlçemde yaşayan hemcinslerim de benim başkan olmamdan çok mutlu. Bizim bu bölgelerde kahvehanelere kadınların girmesi kolay değildir. Seçim sürecinde dolaşırken bizden önce kadınların kahvehaneleri doldurduğuna şahit olduk. Kadınların, erkek bir belediye başkanı olsaydı belediyeye gelip dertlerini anlatmaları çok zordu ama artık her fırsatta dertlerini anlatacakları bir başkanları var." diye konuştu. Özçınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için çok farklı bir yere sahip olduğunu anlatarak, "Bence Kiraz'ın da yeri Cumhurbaşkanımız açısından çok ayrı. 2002 yılından bu yana İzmir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' diyen ender ilçelerden bir tanesiyiz. Seçim sürecinde kaza geçirdim. Ziyaretime partimizin Genel Başkan Yardımcısı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızla telefonda görüştüm. İnşallah 'Kiraz'a kutlamaya geleceğim' dedi. Cumhurbaşkanımızı ilçemizde karşılamak için bekliyoruz." ifadelerini kullandı.