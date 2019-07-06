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Baba ve 2 kızı, kazada öldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 14:45 | Son Güncelleme

BABA VE İKİ KIZI TOPRAĞA VERİLDİ Eskişehir'deki kazda ölen Zekeriya Güler (38) ile kızları Elif (12) ve Enise (9), Bursa'da son yolculuklarına uğurlandı.  Eskişehir'de önündeki TIR'a çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Zekeriya Güler (38) ile kızları Elif (12) ve Enise (9) yaşamını yitirdi.

BABA VE İKİ KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

Eskişehir'deki kazda ölen Zekeriya Güler (38) ile kızları Elif (12) ve Enise (9), Bursa'da son yolculuklarına uğurlandı.
Eskişehir'de önündeki TIR'a çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Zekeriya Güler (38) ile kızları Elif (12) ve Enise (9) yaşamını yitirdi. Ankara'daki düğünden dönen baba ve 2 kızının cenazeleri Bursa'da toprağa verildi.
Gerekli incelemenin tamamlanmasının ardından Zekeriye Güler ve kızları Elif ve Enise'nin cenazeleri merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesindeki Hacılar Camisine getirildi. Burada kılınan cenaze namazında cami avlusunun dışında Elif ve Enise'nin küçük arkadaşları da saf tutup cenaze namazına katıldı. Cenazeye, Güler ailesi, akrabaları ve sevenlerinden oluşan 2 bin kişi katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından Arabayatağı Mezarlığına defnedildi.
Öte yandan ailenin Ankara'da yapılan bir akrabalarının düğünlerinden döndükleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Cenaze namazından görüntüler
-Cenaze namazı kılan ölen çocukların arkadaşlarından görüntü
-Cami avlusundan görüntüler
-Cenaze namazını kılan kalabalıktan görüntüler

Süre: 1.50 Boyut: 206 MB

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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