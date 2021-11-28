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Baba ve 2 oğlu, yemek yerken öldürüldü

28.11.2021 02:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’da Seydikemer ilçesinde Adnan Buhuroğlu (58) ve oğulları Yasin (29) ve Tahsin Buhuroğlu (29), evde yemek yedikleri sırada husumetli akrabaları R.B. (27) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Baba ve 2 oğlu, yemek yerken öldürüldü

Olay, saat 21.30 sıralarında Seydikemer'in kırsal Çatak Mahallesinde meydana geldi.

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EVDE YEMEK YERLERKEN GELDİ

Adnan Buhuroğlu ve oğulları Yasin ile Tahsin Buhuroğlu, evde yemek yedikleri sırada aralarında husumet olduğu öğrenilen akrabaları R.B. eve geldi.

ATEŞ AÇIP KAÇTI

Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.B., yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açıp kaçtı. Çevredekilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan belirlemede saçmaların isabet ettiği baba Adnan Buhuroğlu ile oğulları Yasin ve Tahsin'in öldüğü belirlendi. Savcının incelemesinin ardından baba ve oğullarının cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay yerinden firar eden R.B. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla
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