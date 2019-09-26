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Baba ve 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği kazada ölü sayısı 5 oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 09:54 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, 23 Eylül'de otomobilin dere yatağına devrilmesiyle meydana gelen, baba ve 3 oğlunun yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Hicran Dalga (33), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Baba ve 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği kazada ölü sayısı 5 oldu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, 23 Eylül'de otomobilin dere yatağına devrilmesiyle meydana gelen, baba ve 3 oğlunun yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Hicran Dalga (33), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı, 5'e yükseldi.
Kaza, 23 Eylül Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında, Pınarbaşı- Şarkışla yolunda meydana geldi. Fatih Umuç (23) yönetimindeki 16 BLA 93 plakalı otomobil, Şarkışla ilçesi yakınlarında dere yatağına devrildi. Kazada, araçta bulunanlardan Hakan (35) ve 6 aylık oğlu Yunus Emre Umuç, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocuklardan Yusuf Kenan (7) ve Yavuz Selim Umuç (9) ise tedaviye alındığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Hakan Umuç ve 3 oğlunun cenazeleri, memleketleri Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kazada ağır yaralanan Hicran Dalga da tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Sibel Erva Dalga (3) ve Aysun Umuç (32) ile sürücü Fatih Umuç'un tedavilerine ise aynı hastanede devam ediliyor.

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Baba ve 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği kazada ölü sayısı 5 olduBaba ve 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği kazada ölü sayısı 5 olduBaba ve 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği kazada ölü sayısı 5 oldu

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