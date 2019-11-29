HABER

Baba ve 4 yaşındaki kızı, av tüfekli saldırıda yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 23:12 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sokak ortasında, Nevzat Köse (30) ve 4 yaşındaki kızı Berra, kimliği belirsiz motosikletli 2 kişinin av tüfekli saldırısına uğrayarak yaralandı.

Baba ve 4 yaşındaki kızı, av tüfekli saldırıda yaralandı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sokak ortasında, Nevzat Köse (30) ve 4 yaşındaki kızı Berra, kimliği belirsiz motosikletli 2 kişinin av tüfekli saldırısına uğrayarak yaralandı. Küçük Berra'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Şehitler Tepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı'nda meydana geldi. Tarsus Belediyesi'nde çalışan Nevzat Köse, kızı Berra ile yürüdüğü sırada, iddiaya göre yanlarına yaklaşan plakasız motosikletteki kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Saldırganlar, motosikletle kaçarken, baba- kız vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan baba- kız hastaneye kaldırıldı. Başından ve göğsünden yaralanan Berra'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, sırtından yaralanan Nevzat Köse'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi
Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNEREser Yenenler-Berfu Yenenler çiftinden Kuzey paylaşımıEser Yenenler-Berfu Yenenler çiftinden Kuzey paylaşımı
GÜNCELLEME - Bilecik'teki "usulsüz engelli raporu" şüphelilerinden 5'i tutuklandıGÜNCELLEME - Bilecik'teki "usulsüz engelli raporu" şüphelilerinden 5'i tutuklandı
Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali’nde patlama: 1 ölü, 2 yaralıDiyarbakır Sebze ve Meyve Hali’nde patlama: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz'

'Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz'

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

100 bini aşkın imza topladılar! İmamoğlu'na sunulacak

100 bini aşkın imza topladılar! İmamoğlu'na sunulacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın ikamete yaklaşmama kararını ihlal ettiği iddiası

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan hakkında yeni soruşturma

Artvin'de korku dolu dakikalar! Dev kayalar koptu ve...

Artvin'de korku dolu dakikalar! Dev kayalar koptu ve...

16 yaşındaydı! Sedatcan'dan kahreden haber

16 yaşındaydı! Sedatcan'dan kahreden haber

Kayıp Çinli kadının cesedi bulundu 4 kişi gözaltına alındı

Esrarengiz kayıpta korkunç son! Çiftlik evinde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.