HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Baba ve bebeği sobadan zehirlendi

Baba ve bebeği sobadan zehirlendi

16.03.2021 10:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde baba ve 2 yaşındaki bebeği sobadan sızan dumanla zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 6/1 Sokak üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde baba ve 2 yaşındaki bebeği sobadan sızan dumanla zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 6/1 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan Erkan K. (42) ve bebeği Azra K. (2) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olayın farkında olan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ve kızı, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba ve kızın hastanede gözlem altında tutulduğu ve hayati tehlikelerin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı
Yolunu şaşıranlar geliyor! Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğuYolunu şaşıranlar geliyor! Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

En Çok Okunan Haberler

Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Sevilen dizi için final kararı!

Sevilen dizi için final kararı!

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Yolunu şaşıranlar geliyor! Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu

Yolunu şaşıranlar geliyor! Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu

Son anda kurtuldular! İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar

Son anda kurtuldular! İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar

İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'un barajlarında son durum

Düzce'de dehşet! Tartıştığı karısını bıçakla öldürüp intihar etti

Dehşet! Çocukların çığlığına koştular

Dünya Vicdan Günü nedir? Dünya Vicdan Günü ne zaman? Rachel Corrie kimdir?

16 Mart Dünya Vicdan Günü nedir?

Nesli tükenme tehlikesi altında! Hint gölet balıkçıl kuşu, donmak üzereyken bulundu

Nesli tükenme tehlikesi altında! Donmak üzereyken bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.