Baba ve bebeği sobadan zehirlendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde baba ve 2 yaşındaki bebeği sobadan sızan dumanla zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 6/1 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan Erkan K. (42) ve bebeği Azra K. (2) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olayın farkında olan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ve kızı, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba ve kızın hastanede gözlem altında tutulduğu ve hayati tehlikelerin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

