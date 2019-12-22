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Baba ve çocuğu, düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu; o anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 14:48 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda  5 katlı iş hanının profil çatısı lodos nedeniyle uçtu.

Ersan SAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda 5 katlı iş hanının profil çatısı lodos nedeniyle uçtu. Bir baba ve çocuğu çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak 27 numarada 10.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı iş hanının profil çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Demir doğramadan yapılan çatı, iş hanının karşısındaki binaya çarptıktan sonra sokakta park halinde bulunan 4 aracın üzerine düştü. Çatının sokağa düştüğü sırada bir kişi kucağında çocuğuyla can havliyle yakınlardaki bir iş yerine sığınarak ezilmekten son anda kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA
Çatının düşme anı, baba ve çocuğunun saniyelerle kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, baba ve çocuğunun sokaktan geçip başka bir apartmana girdiği ve çatının düştüğü görülüyor.

SOKAK TEMİZLENİYOR
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis herhangi bir tehlikeye karşı sokaktaki meraklı kalabalığı uzaklaştırdıktan sonra çevre güvenliğini sağladı. İtfaiye ekipleri ise çatının demirlerini keserek altta kalan araçları çıkardı. Sokağı temizleme çalışmaları devam ediyor.

1 HAFTA ÖNCE YAPILMIŞ
İş hanının kiremit çatısının ağırlık yaptığı gerekçesiyle bir süre önce kaldırıldığı, profil çatının 1 hafta önce yapıldığı öğrenildi. Sokak sakini Erkan Onur, "7-8 katın üzerindeki binaların çatısının rüzgar akımını hesaplamadıkları için, bir de sert bir fırtına olduğu için ya betondan, kaynak yerlerinden koptu veya eksik vidalar vardı onlardan dolayı uçtu. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Burada yüzlerce insan var. Eğer hafta arasına denk gelseydi burada iç savaş çıkmıştı. Çünkü burası hep yerleşik ve akraba. Büyük bir felaketi çok şükür atlatmışız. Çatıyı bir hafta önce yapmışlar. Epoksi kurumamış da olabilir. Sağlık bir iş yapılmamış" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

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