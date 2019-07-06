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Baba ve iki kızı trafik kazasında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 10:40 | Son Güncelleme

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ile üç kızından ikisi yaşamını yitirdi - Kazada yaralanan sürücünün eşi ve diğer kızı ile yeğeni hastaneye kaldırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Zekeriya Güler (38) idaresindeki 16 ZC 794 plakalı otomobil, Sivrihisar-Eskişehir kara yolunun 38. kilometresinde, İsmet Dinler'in kullandığı 42 GN 986 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Zekeriya Güler ile araçta bulunan çocukları Elif (12) ve Enise Güler (9) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücünün eşi Fatma (38) ve diğer kızı Cemre Güler (4) ile yeğeni Hamza Güler (18) ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada ölenlerin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Kaza otomobil TIR trafik kazası

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