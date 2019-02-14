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Baba ve iki kızına uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 18:14 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu baskınında 180 fişek satışa hazır eroin, 20 gram da paketlenmemiş eroin ele geçirildi.

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu baskınında 180 fişek satışa hazır eroin, 20 gram da paketlenmemiş eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak baba ve iki kızı gözaltına alınırken mahkemeye sevk edilen şahıslardan ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, daha önce fiziki takibi yapılan C.G.’nin (56) dün akşam alınan arama izninin ardından Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Yeni Mahalle’de bulunan evine baskın yapıldı. Evde yapılan aramada ev içinde bulunan Ü.G. (21) ve H.E.G.’nin (13) üzerinde 180 fişek, satışa hazır eroin ele geçirildi. Ayrıca evdeki aramada 20 gram paketlenmemiş toz eroin bulundu. Ayrıca uyuşturucu parası olduğu tahmin edilen bin 800 lira paraya da el konuldu. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden baba C.G. ve kızı Ü.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 13 yaşındaki H.E.G. ise serbest bırakıldı.

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