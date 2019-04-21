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Baba ve iki oğlu tamir ettikleri otobüsün altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 12:45 | Son Güncelleme

Malatya'da krikonun kayması sonucu otobüsün altında sıkışan baba ve iki oğlu, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde tamir etmeye çalıştıkları otobüsün altında kalan baba ve iki oğlu yaralandı.

Şehirler arası yolcu taşıyan otobüs arızalanarak Sanayi Sitesi'ndeki tamirhanede bakıma alındı.

Mehmet ve çocukları Haluk ve Faruk Deniz, krikonun kayması sonucu tamir ettikleri aracın altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan baba ve iki oğlu, Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan baba Mehmet Deniz ambulans helikopterle, oğlu Haluk ise 112 Acil Servis ekibince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Malatya otobüsün altında kaldılar tamir

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