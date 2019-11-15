Baba ve kız aynı hastanede şifa dağıtıyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde doktor baba ve kızı aynı hastanede şifa dağıtıyor. Mesleğe yeni başlayan genç doktorun en büyük destekçisi de meslektaşı olan babası.

Fatsa Devlet Hastanesinde 29 yıllık hekim olan Acil Uzman Dr. Sezer Göç, 24 yaşındaki yeni mezun doktor kızıyla aynı hastanede görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Birlikte hastalara şifa dağıtan baba-kız, çevrelerinden takdir topluyor. Babası ile aynı hastanede görev yapmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden genç Doktor Tuğçe Merve Göç, babasının mesleğini yapmayı çocukluktan itibaren hayal ettiğini ve bu hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirtiyor.

“Kızım ile çalışmaktan gurur duyuyorum”

29 yıl önce meslek hayatına başladığını ifade eden Dr. Sezer Göç, kızı ile birlikte hastalara şifa dağıtmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, “Fatsa ilçesine ise 12 yıl önce atandım. Kızım bu yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi ve bakanlığımızın ataması ile buraya atandı. Kızım ile acil serviste çalışmanın gururunu yaşıyorum. Baba ve kızın çalışması aynı hastanede çok güzel bir duygu. Tüm anne ve babalara bu durumu yaşatmasını dilerim” dedi.