Baba ve kızı 32 yıl sonra kavuştu

Kızını görünce çok sevindiğini dile getiren Şair, "Mutluluğumu kelimelerle ifade edemiyorum. 32 yıllık hasret sona erdi. Allah ayrılık çekenleri kavuştursun." dedi.

Şair, evi ve işi olmadığını, yakınlarının yanında kaldığını, devlet büyüklerinden yardım istediğini söyledi.

İlk kavuşmada kızının ayakta durmakta güçlük çektiğini onu sakinleştirmenin de bir baba olarak kendisine düştüğünü dile getiren Şair, "Yaşanan sıkıntılar üzerine gurbete gittim. Kahramanmaraş'a dönmem uzun sürdü. Can güvenliğim yoktu. Ama şimdi mutlu sona ulaştım. Beni isterse kanımın son damlasına kadar kızımın yanındayım. Kavuşmada kızım da çok duygulandı. O anki duygularım kelimelere sığmaz. Gözyaşlarımız sel oldu."

