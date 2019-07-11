HABER

Baba ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 09:51 | Son Güncelleme

İzmir’in Kınık ilçesinde, tütüncülük yaparak geçimini sağlayan bir adam ve 14 yaşındaki kızı, etkili olan sağanak sırasında kurutmak için dışarı bıraktıkları tütünlerin üzerini örtmek isterken yıldırım isabet etmesi sonucu öldü.

Baba ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu öldü

İzmir’in Kınık ilçesinde, tütüncülük yaparak geçimini sağlayan bir adam ve 14 yaşındaki kızı, etkili olan sağanak sırasında kurutmak için dışarı bıraktıkları tütünlerin üzerini örtmek isterken yıldırım isabet etmesi sonucu öldü. Büyükşehir belediyesi de Kınık ilçesinde sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle bölgedeki vatandaşlara destek sağlamak üzere ilgili tüm birimlerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 02.00 sıralarında kırsal Hamzalı Mahallesi Su Deposu mevkiinde meydana geldi. Geçimini tütüncülük yaparak sağlayan 3 çocuk babası Bayram Türkmen (47), ilçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle kurutmak için beklediği tütünlerinin üzerini örtmek için barakadan çıktı. Yanına kızı Tülin Türkmen’i de alan Türkmen, tütünlerin üzerini örterken, bir anda yıldırım isabet etti. Bayram Türkmen ve kızı Tülin Türkmen daha sonra ise yaşamını yitirdi.
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kınık ilçesinde sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle bölgedeki vatandaşlara destek sağlamak üzere ilgili tüm birimlerini harekete geçirdi. Yıldırım düşmesi sonucu bir baba ile kızının yaşamını yitirdiği ilçede, çadırları uçan mevsimlik tarım işçilerine insani yardım sağlandı.

Çadırlar uçtu
Yağmur ve fırtına bölgedeki mevsimlik tarım işçilerinin yaşamını da olumsuz etkiledi. İşçilerin konakladığı çadırlar fırtına nedeniyle uçtu. Çadırlardaki eşyalar da kullanılmaz hale geldi. Açıkta kalan 240 vatandaş ilçedeki spor salonuna yönlendirildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, beş araç ve 22 personeliyle yağmur ve fırtınanın etkilediği bölgede görev yaptı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, görev başındaki 10 personeliyle birlikte işçi ve ailelerine; sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği çıkaracağı, giyecek ve battaniyenin yanı sıra bebekler için de bez ve hijyenik malzeme temin edildiği öğrenildi. Büyükşehir belediyesi, olaydan etkilenen vatandaşlara psikolojik destek de sağlayacağını açıkladı.
Yine öte yandan, Yerel Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı 8 personel de eksiklerin tespiti ve sorunların çözümü için alanda görev yapıyor. Çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe koordine ediyor.

Baba ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu öldü

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Kazada yaralanan Merthan için seferber oldularKazada yaralanan Merthan için seferber oldular
Düğün salonunda vurulan genç öldüDüğün salonunda vurulan genç öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

'Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...'

'Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...'

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.