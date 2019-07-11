Baba ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu öldü

İzmir’in Kınık ilçesinde, tütüncülük yaparak geçimini sağlayan bir adam ve 14 yaşındaki kızı, etkili olan sağanak sırasında kurutmak için dışarı bıraktıkları tütünlerin üzerini örtmek isterken yıldırım isabet etmesi sonucu öldü. Büyükşehir belediyesi de Kınık ilçesinde sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle bölgedeki vatandaşlara destek sağlamak üzere ilgili tüm birimlerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 02.00 sıralarında kırsal Hamzalı Mahallesi Su Deposu mevkiinde meydana geldi. Geçimini tütüncülük yaparak sağlayan 3 çocuk babası Bayram Türkmen (47), ilçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle kurutmak için beklediği tütünlerinin üzerini örtmek için barakadan çıktı. Yanına kızı Tülin Türkmen’i de alan Türkmen, tütünlerin üzerini örterken, bir anda yıldırım isabet etti. Bayram Türkmen ve kızı Tülin Türkmen daha sonra ise yaşamını yitirdi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kınık ilçesinde sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle bölgedeki vatandaşlara destek sağlamak üzere ilgili tüm birimlerini harekete geçirdi. Yıldırım düşmesi sonucu bir baba ile kızının yaşamını yitirdiği ilçede, çadırları uçan mevsimlik tarım işçilerine insani yardım sağlandı.