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Baba ve oğlu bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 17:09 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta görme engelli Mustafa Kayıkçı (44), zeka geriliği bulunan oğlu Enes Kayıkçı (17) ile birlikte bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta görme engelli Mustafa Kayıkçı (44), zeka geriliği bulunan oğlu Enes Kayıkçı (17) ile birlikte bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı. Yıllardır bu anı beklediğini ifade eden Mustafa Kayıkçı, "Ben bugüne kadar oğlumu bekledim, birlikte teskere aldık" dedi.

Sabah erken saatte İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olan 14 engelli birey, askerler tarafından davul ve zurnayla karşılandı. İzmir Marşı eşliğinde kışlaya giren engelli bireyler, bir gün boyunca asker olmanın sevincini yaşadı. Sosyal tesislerde temsili askerlik yemin töreni düzenlendi. Törende üniforma giyen 14 engelli birey, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı ile silah üzerine ellerini koyarak, yemin etti. Engelli askerlere daha sonra terhis belgeleri verildi.

Törende en çok ilgiyi ise görme engelli Mustafa Kayıkçı(43) ile zeka geriliği rahatsızlığı bulunan oğlu Enes Kayıkçı gördü. Baba- oğlu birlikte yemin edip, terhis belgelerini aldı.

Mutluluğunu ailesiyle paylaşan baba Mustafa Kayıkçı, oğluyla birlikte yemin etmek için uzun yıllar beklediğini söyledi. Çok anlamlı bir gün yaşadığını ifade eden Kayıkçı, "Ben bunu 25 yıl önce yapabilirdim ama beklemek istedim. Bugüne kadar ki törenlere katılmadım. Oğlumu bekledim ve birlikte teskere aldık. Biz askerliğe elverişli değiliz ama bizim de ailemiz var. Gönlümüzde zaten askerlik. Biz her ne kadar askerlik yapamıyorsak da bugün askere alsınlar kesinlikle giderim" dedi. Enes Kayıkçı da bir günde olsa askerlik yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

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