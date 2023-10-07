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  4. Baba ve oğlu iş yeri sahibine saldırıp bıçakladı! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Baba ve oğlu iş yeri sahibine saldırıp bıçakladı! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

07.10.2023 14:10 | Son Güncelleme:
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Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir iş yerinde baba ve oğlunun saldırısına uğrayan iş yeri sahibi Alparslan Tırpancı ağır yaralandı. Tırpancı'nın darp edilip bıçaklandığı olay saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde dün akşam saatlerinde bir iş yerinde meydana gelen olayda baba ve oğlunun darp ettiği iş yeri sahibi yaralandı.

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İddiaya göre, aralarında önceden anlaşmazlık bulunan E.Y. ve oğlu V.Y., Alparslan Tırpancı'yı iş yerinde darbettikten sonra bıçakladı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alparslan Tırpancı, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

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Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tırpancı'nın başına aldığı darbelerle hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaçan E.Y. ve oğlu V.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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