Baba ve oğlu trafik kazasında yaralandı

Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Ankara karayolunun 9. kilometresinde Emrullah Y. idaresindeki 06 U 9089 plakalı otomobil kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada Emrullah Y. ve oğlu Tarık Y. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğlunun tedavisi sürüyor.
Kaza yapan aracın arkasında seyreden bir sürücü, "Araç kontrolden çıktı, duvara vurdu. Normal seyir halindeydi, aşırı sürat yoktu. Durumları iyi sanırım, oğlunun gözünde bir sıkıntı görülüyor. Açamıyor, inşallah gözünü kaybetmez. Biz arkasından seyrediyorduk” dedi.
Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!
Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi karın altında kaldı!
Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
'Kızıma büyü yapılmış!' Gerçeği bu sözler ortaya çıkardı
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum