Baba ve oğlu, uzun bıyıkları ile ün saldı

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/TAŞOVA (Amasya), (DHA) - AMASYA'nın Taşovası ilçesinde yaşayan Sezai Cingöz (56) ve oğlu Harun Cingöz (36), uzun bıyıkları ile ün saldı. Sezai Cingöz’ün bıyıkları 75 santimetreyi bulurken, oğlu Harun'un bıyıkları ise 50 santimetre uzunluğunda. İlçede ‘Büyük pala' ve 'Küçük pala' lakaplarıyla tanınan baba- oğlu ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Taşova'da yaşayan 4 çocuk babası Sezai Cingöz, 17 yıl önce kaymakamın gidişine üzülerek bıyıklarını kesmeme kararı aldı. Cingöz’ün aradan geçen sürede bıyıkları 130 santimetre uzadı. 3 yıl önce kısalttığı bıyıkları yeniden uzayan ve 75 santimetreyi ulaşan Cingöz’ün oğlu Harun Cingöz de 1 yıl önce babası gibi bıyık bırakmaya başladı. Harun Cingöz’ün de bıyıkları kısa sürede 50 santimetreye kadar ulaştı. Bıyıklarına özenle bakan baba ve oğlu her gün fön çekiyor, şampuanla yıkıyor. İlçede ‘Büyük pala’ ve ‘Küçük pala’ lakabıyla tanınan baba ve oğlu sokaklarda ilgi görüyor.

Sezai Cingöz, "17 yıl önce, Kaymakam'a 'Sen gidersen daha bıyıklarımı kesmeyeceğim' dedim. O gün bu gündür bıyıklarımı kesmiyorum. Bir ara çok uzadılar 130 santimetreye kadar boyu çıktı. O zaman biraz kısalttım. Şu anda Taşova’da beni bıyığımla tanıyorlar. Bana burada herkes ‘Pala’ der. Biraz kısalttım ama bundan sonra kesmeyeceğim tekrar uzatacağım. Büyük oğlum da baba yadigarı diyerek bıyıklarını uzattı. İnşallah bıyık konusunda neslimi büyük oğlum sürdürecek" dedi.

Cingöz, yurt dışı seyahati sırasında birçok kişinin kendisini durdurup fotoğraf çekindiğini söyleyerek, "İlk defa görenler şaşırıyorlar. ‘Nasıl bakıyorsun, zor olmuyor mu’ diyenler oluyor. Hanımla aran iyi olduktan sonra bu bıyıklara bakılmayacak bir şey yok. Hanım bu bıyıklara hizmet ediyor sabah akşam fön çekiyor. Allah ondan razı olsun. Sabah akşam bıyığımı şampuanla yıkıyorum öyle olmazsa zaten temiz kalmaz" diye konuştu.

Harun Cingöz ise çocukluğundan bu yana babasının bıyıklarının dikkatini çektiğini söyleyerek, "Ben baba, ata yadigarı olarak gördüm. O yüzden karar verip bıyık uzatmaya başladım. Nasipse Allah ömür verirse gittiği yere kadar bıyıklarımı uzatacağım. Eşim ilk etapta karşı çıktı ‘Yakışmıyor’ dedi ama sonra o da alıştı. Bıyıklarımın bakımı biraz zor oluyor. Sık sık yıkıyorum fön çekiyorum, sprey ile şekillendiriyoruz. Bazen babamla beni karıştıranlar oluyor. Bana da ‘Küçük Pala’ diyorlar. Ben de evlatlarımdan bıyıklarını uzatmalarını isteyeceğim" dedi.