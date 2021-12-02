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  4. Baba ve oğlu yine at keserken yakalandı! İç organları çukur kazıp gömmüşler

Baba ve oğlu yine at keserken yakalandı! İç organları çukur kazıp gömmüşler

02.12.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de geçtiğimiz ay tek tırnaklı hayvan keserken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan baba oğul, bu kez de 300 kilo etle yakalandı. Baba ve oğulun 7 Kasım günü 20 atı kestiği belirlenmiş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları belirtilmişti.

Baba ve oğlu yine at keserken yakalandı! İç organları çukur kazıp gömmüşler

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde daha önce at kestikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Ali D. ile oğlu Ahmet D.’nin yaşadıkları eve jandarma tarafından baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada alt kattaki soğuk hava deposunda yaklaşık 300 kilo at eti ele geçirilirken, baba- oğul gözaltına alındı.

20 AT KESİP, SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali D. ile oğlu Ahmet D.’nin at keserek etlerini piyasaya sürdüğünü belirledi. 7 Kasım günü Gölyaka ilçesi Kemeryanı Köyü’ndeki eve düzenlenen baskında 20 atın kesildiği belirlendi. Gözaltına alınan Ali D. ile oğlu Ahmet, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Düzce'de at kesip piyasaya süren baba ve oğlu suçüstü yakalandıDüzce'de at kesip piyasaya süren baba ve oğlu suçüstü yakalandı

300 KİLO AT ETİ BULUNDU

Baba ve oğlunu takibe alan jandarma ekipleri, bugün yine evlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin alt katındaki soğuk hava deposunda yaklaşık 300 kilo at eti bulundu.

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ÇUKUR İÇİNDE ATLARA AİT İÇ ORGANLAR VE KEMİKLER ÇIKARILDI

Ayrıca evin avlusunda yaklaşık 2 metrekare çukur kazıldığı bu çukurun içerisinde yine atlara ait olduğu değerlendirilen iç organların ve kemiklerin gömüldüğü tespit edildi. Depoda tespit edilen etler, Gölyaka Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alındıktan sonra mühürlendi. Çukurda bulunan iç organlar ve kemikler için Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu. Ali D. ve Ahmet D. gözaltına alındı.

(DHA)

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