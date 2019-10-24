Baba ve oğluna iş yerinde kurşun yağdırdı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde baba ile oğlu, iş yerlerinde bacaklarından vurularak yaralandı.

Olay, Yavuzeli Yolu üzerindeki bir oto yıkama iş yerinde öğleden sonra meydana geldi. H. Y. (50) ile oğlu M. M. Y (22) oto yıkama yaptıkları iş yerlerine gelen Yusuf G. (34) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf G. belinden çıkarttığı tabanca ile baba ve oğluna ateş etti. Olay yerinden kaçan şüpheli Yusuf G., olay yerinden uzaklaşarak Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliğine gidip teslim olurken baba H. Y ile oğlu M.M. Y. bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Hurşit Yıldız ile oğlu Muhammed Mustafa Yıldız olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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