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Baba ve oğlunu bıçaklayan komşu tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 12:13 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, komşusu Zafer Ömür (62) ve oğlu Burak Ömür'ü (39) bıçakla ağır yaralayan Selçuk A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Baba ve oğlunu bıçaklayan komşu tutuklandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta, komşusu Zafer Ömür (62) ve oğlu Burak Ömür'ü (39) bıçakla ağır yaralayan Selçuk A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, önceki gün, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selçuk A., komşusu Zafer Ömür'ün oturduğu dairenin kapısına gidip zili çaldı. Zafer Ömür kapıyı açınca, Selçuk A. önce kendisine ardından oğlu Burak Ömür'e bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken, Selçuk A. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Zafer Ömür ile Burak Ömür, ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan baba ve oğlunun hayati tehlikeyi atlattıkları bildirildi.
Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Selçuk A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Baba ve oğlunu bıçaklayan komşu tutuklandıBaba ve oğlunu bıçaklayan komşu tutuklandı

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