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Baba ve oğlunu kaza ayırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 14:49 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM yolunda ilerleyen kamyonete arkadan gelen panelvan çarptı.

Baba ve oğlunu kaza ayırdı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM yolunda ilerleyen kamyonete arkadan gelen panelvan çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan kamyoneti kullanan baba ağır yaralandı, oğlu ise hayatını kaybetti.
Kaza gece yarısı, TEM yolu Akyazı ilçesi geçişinde meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen Hakan Çamlı'nın kullandığı 34 UD 1785 plakalı panelvan araç, aynı yönde giden Sait Enes Köroğlu'nun kullandığı 06 AC 0478 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere aşıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Abdurrahman Cem Köroğlu(54) ile beraberinde bulunan oğlu Sait Enes Köroğlu araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, baba ve oğlunu sıkıştıkları yerden çıkarttı. Ancak Sait Enes Köroğlu'nun(27) hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan baba Abdurrahman Cem Köroğlu ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Panelvan aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Baba ve oğlunu kaza ayırdıBaba ve oğlunu kaza ayırdıBaba ve oğlunu kaza ayırdı

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