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  4. Baba ve oğlunu ’marketimizi açmaya gidiyorduk’ bahanesi cezadan kurtaramadı

Baba ve oğlunu ’marketimizi açmaya gidiyorduk’ bahanesi cezadan kurtaramadı

13.12.2020 11:05 | Son Güncelleme:
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Baba ve oğlunu ’marketimizi açmaya gidiyorduk’ bahanesi cezadan kurtaramadı

Beşiktaş’ta sokağa çıkmasını ihlal eden baba ile oğlunu, ‘Marketimizi açmaya gidiyorduk’ bahanesi cezadan kurtaramadı.

Beşiktaş’ta sokağa çıkmasını ihlal eden baba ile oğlunu, ‘Marketimizi açmaya gidiyorduk’ bahanesi cezadan kurtaramadı. Denetimlerini sürdüren ekipler belgesi olmayanlara cezai işlem uyguladı.
İstanbul trafik ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri trafikteki araçları durdurarak yollardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.
Beşiktaş Dolmabahçe’de uygulama yapan polis ekipleri araçları tek tek durdurarak izin belgelerini sordu. Bir ticari taksiyi durduran polis ekipleri yolculara izin belgesini sordu. İzin belgesi olmayan baba ve oğlu ‘marketimizi açmaya gidiyorduk’ diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Taksi sürücüsünün de ‘Araçtakiler babam ve kardeşim. Marketimizi yeni açtık. İşlemleri tamamlanmadı’ diyerek ekiplerin ceza yazmamasını istedi.
Polis ekipleri, izin belgesi olmadan ‘marketimizi açmaya gidiyorduk’ bahanesini sunan baba ve oğluna cezai işlem uyguladı.
Polis ekiplerinin denetimlerinin gün boyu süreceği öğrenildi.

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