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Baba ve oğlunu öldüren çobana 2 kez müebbet

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 14:21 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde pusu kurup, otomobillerine ateş açarak Bülent Aslan (35) ve oğlu Yusuf Can Aslan'ı (11) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Soner Somuncu (34), 1'i ağırlaştırılmış 2 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Baba ve oğlunu öldüren çobana 2 kez müebbet

Yasin DALKILIÇ- Özer KAYA/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde pusu kurup, otomobillerine ateş açarak Bülent Aslan (35) ve oğlu Yusuf Can Aslan'ı (11) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Soner Somuncu (34), 1'i ağırlaştırılmış 2 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl 5 Nisan günü meydana gelen olayda çobanlık yapan Soner Somuncu, iddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan Bülent Aslan'ın otomobili ile geçtiği yola pusu kurdu. Somuncu, Aslan'ın otomobiline av tüfeği ile ateş etti. Saldırıda Bülent Aslan ile beraberindeki oğlu Yusuf Can Aslan hayatını kaybetti.
ÖLENİN ANNE BABASI SANIĞA TÜKÜRDÜ
Olayın ardından tutuklanan Soner Somuncu, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan ölen Bülent Aslan'ın annesi ve babası, Soner Somuncu'ya, sanık yerine alındığı sanığa tükürüp, "11 yaşındaki yavruya kurşun sıkılır mı?" diyerek, tepki gösterdi. İlk duruşmada suçunu itiraf edip, Bülent Aslan'ı aracıyla koyunlarını ezdiğini iddia ederek, öldürdüğünü ancak yanındaki oğlunu görmediğini, hedef almaksızın 3 el ateş ettiğini anlatan sanık, son sözü sorulması üzerine, "Dağda çobanlık görevimi yapıyordum, suçum günahım yok. Önce Allah’a sonra siz büyüklerime güveniyorum. Ben garip bir çobanım" diye konuştu.
Mahkeme, sanık Soner Somuncu'yu, Yusuf Can Aslan'ın ölümüyle ilgili 'çocuğa karşı kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Bülent Aslan'ın ölümüyle ilgili de 'kasten adam öldümek' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

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