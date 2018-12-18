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Baba ve oğlunu öldüren sanık: Çocuğu görmedim

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 14:26 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, otomobilde Bülent Aslan (47) ile oğlu Yusuf Can Aslan'ı (12) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan çoban Soner Somuncu (38), ilk kez hakim karşısına çıktı.

Baba ve oğlunu öldüren sanık: Çocuğu görmedim

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, otomobilde Bülent Aslan (47) ile oğlu Yusuf Can Aslan'ı (12) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan çoban Soner Somuncu (38), ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçunun itiraf eden, yanına gelen Bülent Aslan'ın silahının olduğunu savunan Somuncu, "Bana ateş edecek diye öldürdüm. Çocuğu görmedim, pişmanım" dedi.
Olay, 6 Nisan günü akşam saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Alamettin Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Aslan ile oğlu Yusuf Can Aslan, 38 YN 274 plakalı otomobilde vurulmuş olarak bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan kontrolde baba ve oğlunun öldüğünü belirledi. Çifte cinayetle ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Aslan ailesi ile aralarında husumet olduğunu belirlediği Soner Somuncu'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Somuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Soner Somuncu hakkında 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Soner Somuncu ile şikayetçiler Bülent Aslan'ın annesi Elvan Gökçek ve babası Yusuf Aslan ile avukatı hazır bulundu.
'KÜFÜR ETTİ, PANİKLEDİM, ATEŞ ETTİM'
Jandarma ekiplerine verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirten Soner Somuncu, "Bülent ve oğlunu ben vurdum. 2017 Temmuz ayında Bülent'in kardeşi Ö.A. beni darp etti. Daha fazla dövecekti ama yanındaki arkadaşı engel oldu. Köpeklerimi öldürmüşlerdi. Olay günü dağda koyunlarımı otlatıyordum. Bülent yanıma geldi, tabancası vardı. Beni vuracaktı. Küfür etti. Panikledim, ateş ettim" diye konuştu.
YUSUF CAN'I İSTEMEDEN ÖLDÜRDÜM
Bülent Aslan'ın yanında bulunan oğlunu fark etmediğini de iddia eden Somuncu, "Hedef almaksızın 3 el ateş ettim. Yanındaki oğlunu görmedim. Yusuf Can'ı, istemeden öldürdüm. Bilinçli olarak öldürmedim. Pişmanım. Bülent, koyunlarımı arabayla ezmişti. Olay yeri tespit raporunu kabul etmiyorum" dedi.
Soner Somuncu'nun yalan söylediğini öne süren anne Elvan Gökçek ise, "Oğlum, Bünyan Cezaevi'nden izinli çıkmıştı. Oğlunu da yanına alıp, köye gittiler. Önünü çevirip, husumetle öldürdüler. Şikayetçiyim" dedi.
Baba Yusuf Aslan ise, "12 yaşındaki yavruma kurşun sıktı. 12 yaşındaki yavruya kurşun sıkılır mı? Bu hangi devlette var? Vicdanım sızlıyor. Cinayeti yalnız işlediğini düşünmüyorum. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Baba ve oğlunu öldüren sanık: Çocuğu görmedimBaba ve oğlunu öldüren sanık: Çocuğu görmedimBaba ve oğlunu öldüren sanık: Çocuğu görmedimBaba ve oğlunu öldüren sanık: Çocuğu görmedim

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