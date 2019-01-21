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Baba ve oğlunu öldüren sanık ifade değiştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 15:56 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, otomobilde Bülent Aslan (47) ile oğlu Yusuf Can Aslan'ı (12) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan çoban Soner Somuncu'nun (38), yargılanmasına devam edildi.

Baba ve oğlunu öldüren sanık ifade değiştirdi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, otomobilde Bülent Aslan (47) ile oğlu Yusuf Can Aslan'ı (12) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan çoban Soner Somuncu'nun (38), yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmada Bülent Aslan'ı aracıyla koyunlarını ezdiğini iddia ederek öldürdüğünü söyleyen sanık, ikinci duruşmada ifade değiştirerek suçlamayı kabul etmedi.
Olay, geçen yıl 6 Nisan'da Sarıoğlan ilçesi Alamettin Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Bülent Aslan ile oğlu Yusuf Can Aslan otomobilde av tüfeğiyle vurulmuş olarak bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan kontrolde baba ve oğlunun öldüğünü belirledi. Cinayetle ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Soner Somuncu'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Somuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Somuncu, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada ölen Bülent Aslan'ın annesi Elvan Gökçek ve babası Yusuf Aslan ile avukatı hazır bulundu.
İFADE DEĞİŞTİRDİ
İlk duruşmada suçunu itiraf eden, Bülent Aslan'ı aracıyla koyunlarını ezdiğini iddia ederek öldürdüğünü; ancak yanındaki oğlunu görmediğini, hedef almaksızın 3 el ateş ettiğini söyleyen sanık Soner Somuncu, ikinci duruşmada ise ifadesini değiştirdi. Olay yerinde keşif yapılmasını isteyen Somuncu, "Kurban olduğum Allah biliyor, benim bir suçum yok. Olay yerinde keşif yapılmasını istiyorum. Sizlerin yaptığı gibi ben de dağda ekmeğimin peşindeydim. Bülent, Bünyan Cezaevi'nden firar edip, beni öldürmek için dağa geldi. Beni de, Bülent'i de, Sarıoğlan ve civarından sorabilirsiniz. Bülent, koyunlarımı arabasıyla ezdi" dedi.
'11 YAŞINDAKİ TORUNUMA NASIL KIYDIN'
Şikayetçi olduğunu tekrarlayan anne Elvan Gökçek ise, "Oğlumu öldüren Soner'dir. Torunum Yusuf'u da arkasından şahit kalmaması için öldürdü" dedi. Baba Yusuf Aslan da, "O kurşunları nasıl sıktın? Kim azmettirdi? Suça kimin teşvik ettiğinin araştırılmasını istiyorum. Ciğerim yanıyor. 11 yaşındaki torunuma nasıl kıydın? Şikayetçiyim" diye konuştu.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla, sanık Soner Somuncu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, ölen Bülent Aslan'ın eşi F.A.'nın davaya katılma isteğinin kabulüne, Soner Somuncu'nun olay yerinde keşif isteğinin reddine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Baba ve oğlunu öldüren sanık ifade değiştirdiBaba ve oğlunu öldüren sanık ifade değiştirdi

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