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Baba ve oğlunun doktoru dövdükleri anlar güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 17:42 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, sağlık raporu almaya geldikleri Aile Sağlığı Merkezi'nde bağırıp, taşkınlık yapan baba ve oğlunun kendilerini uyaran doktor Mehmet Akyol'u dövdükleri anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, sağlık raporu almaya geldikleri Aile Sağlığı Merkezi'nde bağırıp, taşkınlık yapan baba ve oğlunun kendilerini uyaran doktor Mehmet Akyol'u dövdükleri anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 16 Ağustos günü Yalvaç 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. O.E. ve oğlu G.E., sürücü belgesi için gerekli sağlık raporu almak için merkeze geldi. Baba ve oğlu, farklı doktorlara başvurdu. G.E.'ye rapor verilirken, kendisinin rapor alamamasına sinirlenen baba, "Bunlar bana nasıl rapor vermedi de oğluma verdi" diye bağırmaya başladı. Sesleri duyarak gelen doktor Mehmet Akyol, O.E.'yi, "Beyefendi burası Aile Sağlığı Merkezi, yüksek sesle konuşmazsanız iyi olur. Sinirliyseniz sakinleşmek için dışarıda hava alın" diyerek, sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada merkezdeki görevliler, polisi aradı. Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkan O.E. bir süre sonra oğluyla geri gelip, bağırmaya devam etti. İkili, kendilerini ikinci kez uyaran Mehmet Akyol'a saldırdı. Gelen polis memurları, dövülen doktoru, baba ve oğlundan kurtardı. Gözaltına alınan O.E. ve G.E. polis merkezine götürülürken, doktor Mehmet Akyol önce Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Akyol'un başında 7 santim açıklık, burnunda da 3 kırık olduğu belirlendi. Doktor, burnundan ameliyat edildi. Akyol'un tedavisinin devam ettiği belirtilirken, saldırganlar polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Doktor Mehmet Akyol'un baba-oğuldan şikayetçi olacağı belirtildi. GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI O.E. ve G.E.'nin doktor Mehmet Akyol'u dövdükleri anlar ise Aile Sağlık Merkezi'nin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde baba ve oğlunun kendilerini uyaran Akyol'a merdivende saldırdığı anlar yer alıyor.

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